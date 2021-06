Díaz-Canel dice que Estados Unidos se aísla, tras votación contra el embargo en la ONU

Miguel Díaz-Canel vistiendo una indumentaria contra el embargo. Foto © Twitter / Miguel Díaz-Canel

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, aseguró este miércoles que Estados Unidos se “aislaba” después de las votaciones en Naciones Unidas sobre la resolución de La Habana contra el embargo del país norteamericano.

“¡Contundente victoria! El discurso imperial cínico, mentiroso y calumnioso es tan inmoral, descarado y obsoleto como lo es el criminal bloqueo”, celebró Díaz-Canel en Twitter.

“El mundo está con Cuba. Se aisla EEUU, no tiene derecho a sancionar. Nuestro agradecimiento a los pueblos y gobiernos que nos apoyan”, agregó, sin tildar la palabra "aísla".

“El mundo está con Cuba no con la tiranía cubana, lamentablemente las votaciones son contra EE.UU. no contra ustedes, el embargo evita que ustedes repriman más e importen la dictadura a otros países, las votaciones no son vinculantes”, respondió en la red social la activista Iliana Hernández, quien lleva más de 70 días sitiada en su casa por el régimen.

“Ojalá y eso cambiara algo en la mentalidad de los poderosos. Pero al final seguiremos en las mismas con tres varas de hambre y pasando trabajo”, lamentó otro usuario respecto al resultado de las votaciones.

Este miércoles fue la 29ª ocasión en que la ONU a la representación cubana en el mismo asunto, con 184 votos a favor y dos en contra (EE.UU. e Israel), a los que se sumaron tres abstenciones (Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos).

Durante la exposición del documento, el canciller cubano Bruno Rodríguez culpó al embargo del enorme desabastecimiento en los mercados del país. “Doy testimonio del sufrimiento y la ansiedad que provocan en las familias cubanas el desabastecimiento y la inestabilidad de productos imprescindibles y de primera necesidad, visibles en largas colas que a diario agobian a los cubanos en medio de la pandemia”, dijo.

La resolución señala que, solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, el embargo provocó a Cuba pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Durante seis décadas, los daños ascienden a 147 853 millones de dólares a precios corrientes, según el gobierno cubano.

El documento no fue presentado el año pasado en Naciones Unidas, debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. La vez anterior, en 2019, también la ONU aprobó la resolución, con 187 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil) y 2 abstenciones (Colombia y Ucrania).

En solo una oportunidad, Estados Unidos se abstuvo de votar. Fue en 2016, durante el llamado “deshielo” de las relaciones entre Washington y La Habana, durante la administración de Barack Obama.

Los opositores al gobierno cubano destacan que, en medio de la crisis generada por la pandemia, en la isla ha aumentado la represión y el asedio contra activistas y periodistas independientes. Mientras se debatía en la ONU el tema de esta jornada, un grupo de cubanos se concentraba frente a las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, para pedir la libertad de todos los presos políticos de la isla.

La manifestación comenzó con un performance del escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez atado al garrote vil y otros activistas portando fotos de varios presos políticos cubanos. Los carteles presentados hicieron alusión a los activistas detenidos en la protesta de la calle Obispo el pasado 30 de abril.