General del Pentágono asegura que quiere entender "la rabia blanca” que asaltó al Capitolio

General Mark A. Milley Foto © Político/Captura de Pantalla

El general Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, aseguró este miércoles que “quiere entender la rabia blanca” que conllevó al asalto del Capitolio.

Durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, aseguró que quería comprender mejor el racismo y el clima que condujo a la insurrección del 6 de enero último.

"Quiero entender la rabia blanca, y yo soy blanco", dijo Milley a los legisladores. "¿Qué fue lo que provocó que miles de personas asaltaran este edificio y trataran de revocar la Constitución de Estados Unidos de América?”, detalló en su intervención, en respuesta a una polémica entablada con legisladores republicanos sobre el “despertar” de la mentalidad en las fuerzas armadas de ese país.

El general rechazó el criterio de los legisladores que afirmaron que “los esfuerzos del Pentágono para combatir el racismo y promover la diversidad han hecho que las fuerzas armadas también ‘despierten’”, según reporte del portal Político.

"He leído a Mao Tse Tung. He leído a Karl Marx. He leído a Lenin. Eso no me convierte en comunista", detalló Milley, quien preguntó además “¿qué hay de malo en comprender, tener alguna comprensión de la situación sobre el país por el que estamos aquí para defenderlo?"

Milley consideró ofensivo el cuestionamiento de los legisladores republicanos sobre cómo el Pentágono había incluido la teoría crítica sobre la raza en algunos cursos de la Academia Militar de West Point.

"Personalmente, encuentro ofensivo que estemos acusando al ejército de Estados Unidos ... de estar 'despierto' o algo más porque estamos estudiando algunas teorías que están ahí afuera", puntualizó el general en su comparecencia de este miércoles.

También señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas deben ser "de mente abierta y haber leído ampliamente", porque ellos "provienen del pueblo estadounidense".

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, se sumó a la polémica al apuntar a los legisladores que “no enseñamos la teoría crítica de la raza. No adoptamos la teoría crítica de la raza, y creo que esa es una conversación falsa".

Austin aseguró que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos "estamos enfocados en los comportamientos extremistas y no en la ideología, no en los pensamientos de la gente, no en la orientación política de la gente", ante las críticas de los legisladores republicanos sobre los prejuicios políticos contra los conservadores a expensa de la defensa de Estados Unidos.