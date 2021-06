Cubano bota galones de yogurt antes de que policías se los decomisen en Holguín: "Por ellos estamos como estamos"

Un cubano en Holguín botó varios galones de yogurt en la calle tras un intento de las autoridades decomisarle la mercancía y dijo que gracias a la represión policial el país está como está.

Los policías lo detuvieron y para decomisarle el producto alegaron que el hombre pretendía venderlo a sobreprecio. El hecho ocurrió en Mayarí y fue compartido en las redes sociales por vecinos de la localidad.

"Yo lo voy a botar. Me duele esto. Esto me duele hacerlo pero lo voy a botar. Filmen si quieren. ¡Estoy rejodío!. Me tienen loco en este país. ¡Lo que tengo que hacer es irme de esta mierda, chico!", dijo el cubano indignado mientras su yogurt corría por las alcantarillas de Mayarí.

Las personas que estaban en la calle en el momento de los hechos fueron testigos de la represión policial contra este ciudadano que probablemente, además de vendedor del yogurt fuera dueño de la mercancía, como suele ocurrir con muchos productores en la isla.

El hombre miraba a la policía e increpaba a los agentes, pero tiró todo el producto sin que estos se inmutaran.

"Hay gente que esta noche no va a comer. Yo no sé a ustedes, pero eso a mi me duele. ¿Qué me van a coger? Prefiero botarlo todo. No me van a coger nada, ni yogurt, ni café ni nada", dijo el cubano antes de irse en su moto después de deshacerse de toda su mercancía.

Los hechos ocurrieron frente a la mirada indiferente de los vecinos que solo atinaron a grabar con el objetivo de hacerlo público en las redes sociales.

El vídeo se ha hecho viral porque muestra la represión que se vive en Cuba y la reacción de la gente emprendedora cuando ve que todas sus oportunidades de salir adelante son tronchadas.

Hace solo unos meses en Mayarí un joven cubano de 25 años, se suicidó por una situación similar. Jorge Cachón Martínez, se ahorcó tras recibir una multa de 5 mil pesos por vender productos agrícolas en la calle sin tener licencia para ello.

El joven tenía una carretilla con viandas y fue multado por un policía conocido como Góngora, con 5 mil pesos por vender plátanos. Además le decomisó la mercancía. Los vecinos aseguraron que Cachón había sido sancionado antes por otro policía nombrado Tabuadita con una multa de 2 mil pesos.

En Camagüey el cuentapropista Asley García Agüero, también fue sancionado por la policía con 5 mil pesos de multa y no tenía cómo pagar. "Yo no puedo pagar eso. ¿De dónde voy a sacar ese dinero?", se preguntó el camagüeyano a quien también le decomisaron la mercancía.