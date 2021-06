Artistas cubanos se vacunan contra el coronavirus con el candidato Abdala

Haydée Milanés / Diana Rosa Suárez Foto © Facebook Haydee Milanes / Diana Rosa Suarez

Varios artistas cubanos fueron vacunados este jueves con Abdala, uno de los candidatos de la isla para combatir el coronavirus.

Luego de que el gobierno cubano afirmara que la eficacia de su candidato vacunal “Abdala” era de 92.28 %, después de un esquema de vacunación de tres dosis, muchos actores y músicos de la isla se han sometido a la inmunización y así lo han anunciado en Facebook.

La cantante Haydée Milanés posteó una fotografía del momento en el que recibió la primera dosis y dijo en la red social: "Amigos, estoy muy feliz porque ya estoy vacunada con la primera dosis de Abdala! Muchas felicidades a todos los científicos cubanos que han estado trabajando en ella. Un abrazo a todos! Linda tarde!".

Asimismo, la actriz Diana Rosa Suárez se vacunó este jueves y mostró su carnet donde consta que le fue aplicada la inmunización.

Por su parte, el humorista Ulises Toirac, quien se había mostrado escéptico con el producto elaborado en la isla, publicó una instantánea del momento en que fue inyectado y con su habitual sentido del humor posteó "Primera. Caminaaaaaa".

El popular comediante optó por dar un voto de confianza a la anunciada eficacia de Abdala, y consideró que no tendría sentido "inflar un globo" que va a estar bajo escrutinio internacional, lo que condenaría a un "papelazo" a los especialistas de la isla.

"Además de confiar (y es algo que he afirmado desde que comenzó el proceso de desarrollo de los ‘candidatos vacunales’) en la ciencia y los científicos cubanos, no tiene sentido ‘inflar un globo’ que va a estar bajo el escrutinio de científicos y entidades internacionales. No creo que sea ese un papelazo que quisieran correr nuestros especialistas", expresó en una publicación en Facebook.

El miércoles ya habían recibido sus dosis la actriz cubana Daniela Reyes y el cantante Yomil Hidalgo, una de las parejas más populares de la farándula en la isla.

El actor Luis Silva "Pánfilo", por su parte, agradeció a los científicos cubanos su trabajo en la creación de candidatos vacunales contra el Covid-19, tras ser inmunizado junto a otros miembros del elenco de "Vivir del cuento", con la tercera dosis del fármaco.

"Para poder seguir grabando, parte del equipo de Vivir del cuento ya tiene Abdala en su cuerpo. ¡A seguirse protegiendo! ¡Gracias, científicos cubanos!, publicó Silva en Facebook e Instagram, donde colgó un vídeo del proceso de vacunación propio y compañeros de reparto en el popular programa televisivo.

Hasta el día de hoy Cuba sobrepasa los 5 millones de dosis administradas de sus candidatos vacunales contra el coronavirus, con más de 2 millones de personas que han recibido al menos una dosis de uno de los fármacos.

De acuerdo a las últimas estadísticas ofrecidas por las autoridades sanitarias, se han suministrado 5,113,926 dosis de Soberana 02 y Abdala, los dos inmunógenos más avanzados de los cinco que se desarrollan en el país.

A pesar de ello los contagios en el país van en aumento, este jueves el Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas hubo 16 muertes por coronavirus y 1,880 nuevos casos confirmados.

Aunque las vacunas que se desarrollan en Cuba no han sido validadas por ningún organismo internacional, el país comenzó su aplicación hace un mes como medida de emergencia para frenar la enfermedad.

Los cuestionamientos sobre esa iniciativa han sido muchas, pero el biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol afirmó que las vacunas cubanas contra el coronavirus no necesitan la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser usadas en el país, contrario a lo que piensan erróneamente muchas personas.

Una vez que las autoridades sanitarias revelaron la eficacia de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, el próximo paso es solicitar a la entidad regulatoria cubana, el CECMED, la autorización para el uso de emergencia de ambos fármacos.

Lo que jamás ha hecho Cuba es publicar los resultados de cada una de las etapas de ensayos clínicos de dichos candidatos, que ya se están administrando masivamente a la población. Al respecto, Roverol dijo que es muy importante que el gobierno transparente esos datos.

"La ciencia se hace creíble con evidencia, no con propaganda o fe. Me he espantado más Mesas Redondas de las que podría haber soñado en mis peores pesadillas porque si los resultados, las gráficas y no los adjetivos que han visto la luz la han visto allí, pues a tragar en seco y darle a los pedales", afirmó en su muro de Facebook.