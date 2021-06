Vacunas cubanas no necesitan la aprobación de la OMS para ser usadas en el país

Candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala Foto © BioCubaFarma/ Twitter

Las vacunas cubanas contra el coronavirus no necesitan la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser usadas en el país, contrario a lo que piensan erróneamente muchas personas.

Una vez que las autoridades sanitarias revelaron la eficacia de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, el próximo paso es solicitar a la entidad regulatoria cubana, el CECMED, la autorización para el uso de emergencia de ambos fármacos.

Lo que jamás ha hecho Cuba es publicar los resultados de cada una de las etapas de ensayos clínicos de dichos candidatos, que ya se están administrando masivamente a la población.

Acerca del tema, el biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol recordó la importancia y la necesidad de que Cuba dé a conocer esos datos.

"La ciencia se hace creíble con evidencia, no con propaganda o fe. Me he espantado más Mesas Redondas de las que podría haber soñado en mis peores pesadillas porque si los resultados, las gráficas y no los adjetivos que han visto la luz la han visto allí, pues a tragar en seco y darle a los pedales", afirmó en su muro de Facebook.

Pérez Riverol explicó que ninguna vacuna en el mundo necesita la aprobación de la OMS para ser aplicada.

"Eso es responsabilidad de las agencias reguladoras nacionales. La OMS analiza expedientes de calidad, seguridad y eficacia y a partir de ello recomienda –no aprueba– su uso", subrayó.

El científico, que en marzo pasado cuestionó el tono festivo del gobierno cubano al hablar de una campaña de inmunización con candidatos vacunales que no habían mostrado su eficacia, abogó por la publicación de los expedientes de los fármacos cubanos una vez que sean revisados por la OMS.

"Antes de emitir criterios, opiniones, sospechas y acusaciones, no cuesta nada familiarizarse con cómo funcionan estas cosas", recalcó.

Tal como afirma el biólogo, el grupo empresarial BioCubaFarma anunció recientemente que solicitaría al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) el autorizo para el uso de emergencia de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02.

También el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) explicó en su página web que tras obtener resultados satisfactorios en el tercer reporte interino de los ensayos clínicos Fase III, los candidatos pueden registrarse como vacunas.

"La vacunación podrá ser masiva una vez que los candidatos vacunales obtengan el autorizo de uso de emergencia o sean registrados por la autoridad reguladora cubana, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. A partir de ese momento se aplicará de manera voluntaria a toda la población cubana", expresó el organismo.

Hasta el momento en Cuba se han administrado más de 5 millones de dosis de Abdala y Soberana 02, con más de 2 millones de personas que han recibido al menos una dosis de uno de los fármacos.

Esta semana Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), informó que la eficacia de Abdala era de un 92.28 %, después de aplicar las tres dosis que requiere el producto.

Días antes los científicos de BioCubaFarma informaron que la efectividad de Soberana 02 es del 62 % con dos de sus tres dosis. Se espera que al combinarlas con una inyección de Soberana Plus, aumente su eficacia.