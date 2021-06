Ulises Toirac sobre eficacia de Abdala: "No creo que sea ese un papelazo que quisieran correr nuestros especialistas"

Ulises Toirac (i) y Candidato vacunal Abdaa (d) Foto © Collage Facebook/Ulises Toirac- PCC

El humorista cubano, Ulises Toirac, optó por dar un voto de confianza a la anunciada eficacia del candidato vacunal contra el coronavirus Abdala, al tiempo que advirtió que no tendría sentido “inflar un globo” que va a estar bajo escrutinio internacional, lo que condenaría a un “papelazo” a los especialistas de la isla.

“Al margen de las reacciones que ha suscitado la noticia (en ambos extremos) tengo que decir que para que sea homologada, los investigadores y desarrolladores de esta vacuna deben presentar a los organismos competentes la documentación que se exige para este caso”, dijo Toirac, que se refirió también a la entrega de “documentación asociada a la investigación de campo sobre su seguridad y efectividad, así como pruebas”.

“Además de confiar (y es algo que he afirmado desde que comenzó el proceso de desarrollo de los ‘candidatos vacunales’) en la ciencia y los científicos cubanos, no tiene sentido ‘inflar un globo’ que va a estar bajo el escrutinio de científicos y entidades internacionales. No creo que sea ese un papelazo que quisieran correr nuestros especialistas”, añadió en una publicación en Facebook.

El humorista cubano aseguró que tampoco caerá en la tentación del blablablá sobre si se trata de un “gran logro por encima de potencias médicas y científicas del primer mundo”.

“Solo decir que me siento muy muy feliz, que me alegro mucho por todos esos que se han machacado la vida para lograr estas vacunas, trabajando a paso de conga y exponiendo sus vidas, y claro que me alegro por todo nuestro pueblo”, reiteró.

“Muchas felicidades a los que lo lograron. ¡Son los caballos! Ya hablarán los que evalúan. El resto es... Hojarasca”, concluyó el humorista.

El gobierno cubano anunció el lunes que su candidato vacunal Abdala reveló un 92.28 % de eficacia tras la aplicación de las tres dosis necesarias para alcanzar una inmunización contra el coronavirus.

Los datos ofrecidos por las autoridades de salud en la isla generaron de inmediato gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron escépticos y recelosos ante el historial de omisiones y manipulaciones estadísticas por parte del gobierno cubano.

“¡Oh, 92, 28 % de eficacia! "En boca del mentiroso hasta lo cierto parece dudoso". Por su "efectividad", "Abdala" es tan maravilloso como las goticas milagrosas de Nicolás Maduro. Miguel Díaz-Canel, ojalá que no estén mintiendo porque la situación que vivimos con la Covid-19 es muy grave”, escribió en Twitter el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien advirtió de los riesgos en caso de que se tratara de un dato exagerado o falseado.

Abdala y Soberana 02 son los proyectos de vacuna más avanzados de los cinco que desarrolla la isla. También son productos que el Gobierno de Díaz-Canel ha estado celebrando con vistas a la exportación. Países como Irán y Argentina ya han mostrado interés en ellas.