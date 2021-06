ETECSA no prevé inversiones a corto plazo en el servicio telefónico de La Habana

Trabajador de ETECSA en La Habana Foto © CiberCuba

El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en La Habana declaró que no piensa ejecutar un proceso inversionista a corto plazo en Arroyo Naranjo, por tanto los clientes que tienen afectaciones en el servicio telefónico continuarán con problemas en el servicio.

El anuncio se hizo a través de la columna Acuse de recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde, en contestación a una queda que hizo en abril la lectora Elaine Moreno Borjas.

En ese entonces, la cubana se quejó de presentar interrupciones en el servicio telefónico desde 2020 y a pesar de llamar a ETECSA para reportar la situación no tienen una solución al problema.

"Tengo en casa a mis padres, dos ancianos de 84 años: mi mamá con sus piernas amputadas y mi papá ciego. Soy trabajadora y necesito llamar para saber de ellos, porque tengo una persona que los cuida", dijo al periódico nacional.

En fecha reciente un funcionario de la empresa estatal emitió un comunicado para explicar que las quejas de la cliente son ciertas y que la causa está en los años de explotación que tiene el sistema inalámbrico que no cuenta con respaldo técnico y que soporta el servicio telefónico en el reparto Callejas, donde vive Moreno Borjas.

"Para la solución definitiva se requiere de un proceso inversionista que no está previsto en el corto plazo; o la sustitución por un teléfono fijo alternativo (teléfonos de 400 minutos) si el estudio de tráfico que se realice lo permitiera; a lo que alega Elaine que no lo desea, pues lo utiliza para trabajar y no le es suficiente el tráfico que puede cursar a través de esta tecnología", explicó Aymé González Hernández, directora de Protección al Consumidor de ETECSA.

La funcionaria agregó que el 7 de mayo se restableció el servicio telefónico a la ciudadana y ésta quedó satisfecha con la respuesta brindada por la institución estatal, aunque no se precisó si a mediano o largo plazo piensan ejecutar alguna inversión en la infraestructura para evitar futuras quejas de la población.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba es blanco de críticas por parte de cientos de usuarios, que cuestionan la calidad del servicio que ofrece la única entidad autorizada en la isla para ofrecer telefonía e internet.

La entidad es también acusada de colaborar con la Seguridad del Estado para cortar los servicios a opositores, activistas y periodistas independientes que denuncian a través de las redes sociales la situación socioeconómica y la vulnerabilidad de derechos humanos en Cuba.

En medio de la más reciente ola de represión de la isla el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y la activista Camila Lobón denunciaron que se interrumpió el servicio, con el objetivo de reprimir a quienes disienten políticamente del régimen de La Habana.