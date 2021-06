Humorista cubano Ulises Toirac celebra los 100 mil seguidores en Facebook: Les agradezco muchísimo

Ulises Toirac. Foto © Facebook del artista

A dos días de su cumpleaños, un bonito obsequio para el humorista cubano Ulises Toirac, sin dudas, es haber llegado este domingo a los 100 mil seguidores en Facebook, una de las redes sociales más populares en la isla.

Con el espíritu que lo caracteriza, celebró el hito. “¡¡¡Sin darme cuenta he llegado a los 100 000 seguidores en Facebook!!! y aunque no soy tan inocente como para creer que todos me quieren (sé que hay algunos que no son seguidores sino perseguidores) les agradezco muchísimo la preferencia”, escribió.

“Sinceramente y desde el fondo de mis calcañales y pasando por la bomba. ¡Buen regalo de cumple!”, dijo Toirac, intérprete de personajes populares como Matute en el programa televisivo Sabadazo y Juan Marchante (Chivichana) en el humorístico ¿Jura decir la verdad?

A los 57 años, el recorrido de Toirac ha sido plausible. Cursó estudios de ingeniería en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE), tiempo en el que se incorporara al teatro aficionado.

Junto a un grupo de amigos, funda el Primer Festival Nacional de Humor Universitario en la CUJAE, por el cual entabla amistad con otro destacado humorista de la isla, Alejandro García Villalón (Virulo). Apenas terminar la carrera funda, como director, el grupo Onondivepa, mezcla de amigos de la CUJAE y viejos conocidos.

Por otro lado, su presencia en redes sociales no ha pasado inadvertida. Desde ellas, Toirac ha hecho un buen número de publicaciones más o menos críticas sobre la realidad del país, las más recientes destacando problemas sobre la crisis actual en medio de la pandemia del coronavirus, generando numerosas reacciones y comentarios de sus seguidores.

El pasado miércoles, por ejemplo, se refirió a las muestras de desconfianza frente a la efectividad de la vacuna cubana “Abdala” contra la COVID-19. En esa ocasión, advirtió que no tendría sentido “inflar un globo” que va a estar bajo escrutinio internacional, lo que condenaría a un “papelazo” a los especialistas de la isla.

“Además de confiar (y es algo que he afirmado desde que comenzó el proceso de desarrollo de los ‘candidatos vacunales’) en la ciencia y los científicos cubanos, no tiene sentido ‘inflar un globo’ que va a estar bajo el escrutinio de científicos y entidades internacionales. No creo que sea ese un papelazo que quisieran correr nuestros especialistas”, dijo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.