Detienen a activistas Carolina Barrero y Yamilka Lafita, miembros del 27N

Yamilka Lafita y Carolina Barrero, miembros del 27N Foto © Facebook / Lara Croft - Facebook / Carolina Barrero

Las activistas cubanas e historiadoras del arte Carolina Barrero y Yamilka Lafita fueron detenidas este jueves mientras realizaban una llamada telefónica a la artista visual opositora Tania Bruguera.

En la llamada, Bruguera les notificaba a las también miembros del 27N sobre el operativo policial que las autoridades cubanas habían impuesto en los alrededores de su vivienda.

En su cuenta de Facebook, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho ofreció algunos detalles de la detención.

“Tania dio a conocer el fuerte operativo policial que existe en los alrededores de su vivienda. Un carro patrulla (966), tres agentes de la seguridad del estado y carros de criminalística”.

Según indica Valdés Cocho, tanto las detenciones como el operativo policial guardan relación con la visita que realizaran estas jóvenes al cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, Villa Marista, para exigir información sobre el artista visual Hamlet Lavastida, quien fuera trasladado a esta institución el pasado fin de semana, y actualmente está siendo investigado por "instigación a delinquir y presuntos actos de "desobediencia civil".

“Las tres llevan días bajo asedio policial, tienen restringido el uso de los datos móviles y no podían realizar llamadas. Toda esta ola represiva debido a que el pasado domingo 27, Barrero y Crofs (Yamilka Lafita) junto a otros jóvenes, decidieran acudir a Villa Marista para exigir información sobre el artista Hamlet Lavastida; arrestado arbitrariamente tras su llegada a La Habana proveniente de Berlín”, agregó Valdés Cocho.

Por su parte, Déborah Bruguera, hermana de la prestigiosa artista cubana, informó a través de Facebook sobre el operativo en las afueras del domicilio de Tania e hizo público un mensaje enviado por la activista.

"Acaba de entrar un médico con bata a la zona del garaje de mi casa y está ahí no ha salido no es vecino del edificio y es la zona donde están los segurosos para no salir en las fotos. Advierto yo no tengo ninguna enfermedad, de ningún tipo,ni me he puesto la vacuna, ni tengo tampoco COVID y no autorizo ninguna intervención médica sobre mi cuerpo. Todo esto significa que el operativo no ha terminado".

No obstante, un rato después, la propia Déborah informó que el operativo se había retirado y solo quedaba el mismo carro-patrulla que le ha impedido durante muchos días la circulación a Tania fuera de su casa. Esta constante vigilancia y violación del derecho a la movilidad se ejecuta sin que medie un documento legal u orden emitida por un juez.

"Una vez más, gracias a los amigos y a las redes se acaban de ir (el operativo policial). Ahora solo queda la misma patrulla de siempre. Ellos saben que estaba hablando con mi abogado para ver cuáles eran mis derechos y que ustedes todos se activaron. Sin ustedes no somos nada los amo especialmente a mi hermana", indicó la artista, atribuyendo la retirada de los oficiales a la presión popular desde las redes sociales.

Por su parte, la ilustradora y activista cubana Camila Lobón también ofreció detalles sobre la situación de Barrero y Lafita, e indicó que, tanto la escritora Katherine Bisquet como ella, se encuentran bajo vigilancia.

"El operativo policial (en los alrededores de la casa de Carolina Barrero) amenazaba con hacer un registro. Estamos llamando a Yamilka Lafita hace un rato y no contesta, no sabemos su paradero (...) Katherine Bisquet Rodríguez y yo sitiadas", señaló Lobón en Facebook.

"¿Hasta cuándo van a tratarnos como delincuentes, operando ustedes como una mafia? Basta de abusos y puestas en escenas macabras. Todo el mundo, lo diga o no, sabe que todo lo que hacen es para criminalizar la libertad de pensamiento. Esa libertad de la que ustedes mismos, si se la permitieran, gozarían", concluyó la joven.