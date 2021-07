Violenta pelea durante el concurso Miss Azúcar 2021 en club de Miami

Una violenta pelea se desató en el club LGBT+ Azúcar de Miami, durante la fase de coronación del concurso Miss Azúcar 2021 la noche de este miércoles.

La trifulca comenzó luego de que el jurado diera a conocer a la ganadora de la competencia, la drag queen nicaragüense Morphine Love, y luego permitiera que una persona del público se subiera al escenario y diera su opinión acerca del resultado.

"Definitivamente Morphine Love [la ganadora] tiene todo nuestro amor, pero tengo que decir esto: si queremos una verdadera reina cubana que mantenga nuestro legado, tiene que ser Rosario de la Vega", dijo el hombre, seguido por gritos de apoyo de muchas personas del público.

La opinión de esta persona, en desacuerdo con la del jurado, molestó no solo a parte del público, sino también a una de las integrantes del jurado, que le contestó: "Te voy a decir una sola cosa, yo no tengo una corona, tengo 22 y no por bonita. Mi trabajo se respeta, y por eso tú estás de público y yo de jurado. La que ganó fue porque ganó".

Mientras iba respondiendo, el público se iba acalorando y quienes apoyaban a una y otra concursantes comenzaron a intercambiar insultos. Las cosas se salieron de control luego de que una persona del público agarrara una botella de cristal para pegarle a la otra persona con la que discutía, y este respondiera con un piñazo de vuelta.

A partir de ahí, la pelea se volvió tumultuaria. La anfitriona del club Azúcar, Maritriny, intentó calmar la reyerta y le aseguró a la persona que había dado su opinión que "te di el micrófono porque yo me fui de Cuba y creo en la democracia, pero ni te atrevas a querer coger el micrófono otra vez".

Rosario de la Vega es encarnada por el artista e influencer cubano conocido en redes como Oyacito Rey de Reyes, que está alcanzando gran popularidad gracias a su histrionismo, carisma y sus ocurrentes tiktoks.

