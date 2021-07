Madre cubana denuncia amenazas de la Seguridad del Estado para quitarle a sus hijos

Lisandra Góngora Espinosa, madre de cinco hijos, denunció este viernes las amenazas de la Seguridad del Estado en el municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa, para quitarle a sus hijos por su activismo político en redes sociales.

En su perfil de Facebook aseguró que mujeres de la organización femenina oficialista, conocida por sus siglas como FMC, se presentaron en su casa para amenazarla con que van a quitarle a sus hijos por enseñarles la verdadera historia y valores políticos de Cuba.

En una directa, Góngora Espinosa cuestionó a las autoridades y les preguntó: “¿Cómo me van a querer quitar a mis hijos cuando yo los he criado sola en alma, sin la ayuda del gobierno y de nadie? ¿Cómo me van a querer quitar a mis hijos por enseñarles los verdaderos valores patrióticos, la verdad de quienes los tienen viviendo en la cruda situación en la que están viviendo? ¿Díganme?”.

Góngora Espinosa es miembro del Partido Republicano de Cuba y de la Fundación Vuelta Abajo por Cuba. Por su activismo ha sido citada a declarar en la policía de su municipio de residencia, Güira de Melena, y en Alquízar. La Red Femenina de Cuba la incluyó en el listado de mujeres víctimas de agresiones en Cuba por su activismo y denuncias sobre la falta de libertades, la calidad de alimentos para niños como la leche, entre otras.

En esta última denuncia, también señaló que “venir a la casa de una madre sola y amenazarla de que van a quitarle a sus hijos por enseñarles los verdaderos valores políticos, eso se llama cobardía”.

La activista explicó además que a su casa “vinieron mujeres de la FMC, en nombre de la Seguridad del Estado, a amenazarme, a decirme que si mis hijos siguen participando en el cacerolazo conmigo me los van a quitar, porque estoy yendo contra el correcto desarrollo de un menor de edad”.

“Pero para que no les quede dudas, les voy a decir que si yo, como su madre, no puedo educar a mis hijos en la verdadera historia, ustedes, dictadores terroristas, tampoco lo pueden hacer”, puntualizó en su denuncia en la red social.

Explicó que como su madre ella tiene todo el derecho del mundo de mantener a sus hijos neutrales. “Si yo no les puedo enseñar la verdadera historia, para que no me metan presa, ustedes tampoco los pueden adoctrinar para que crezcan con miedo”, enfatizó en su mensaje.

“Lo estoy diciendo así, porque sé que están siguiendo todos mis videos, Seguridad del Estado de Güira de Melena y de Artemisa: ¡no van a adoctrinar a mis hijos, no van a crecer con miedo, no van a crecer engañados”, abundó.

“Yo me llamo Lisandra Góngora Espinosa, madre de cinco mambisitos. No los van a adoctrinar. Yo no se los voy a permitir. Prefiero comérmelos. Ustedes me están quitando el derecho de ser madre, de educar a mis hijos en la verdadera historia, pero yo tengo el derecho de mantener a mis hijos en neutralidad. Ese es mi derecho. Vamos a ver si me lo pueden quitar”, argumentó.

En otra parte de su denuncia, la activista aseguró que las mismas mujeres que la amenazaron con quitarle a sus hijos, le preguntaron si tenía la posibilidad de pedir asilo político.

“Vinieron con el cinismo más grande del mundo. Por pensar diferente, por educar a mis hijos en la verdadera historia, me están diciendo que si tengo la oportunidad de pedir asilo político”, detalló.

Igual respondió que “no quiero ningún asilo político. Yo solo quiero que mis hijos crezcan en la verdad y sin miedo. Mis hijos no van a ser adoctrinados. Como me están quitando el derecho de educarlos en la verdadera historia, ellos van a permanecer en neutralidad. No les voy a dar la oportunidad que los adoctrinen y los hagan crecer con miedo”, concluyó.

La denuncia de Góngora Espinosa se ha compartido más de 600 veces en la red social y en los más de 200 comentarios de sus amigos y seguidores le han dejado múltiples muestras de apoyo, admiración y de condena por las amenazas recibidas.

“Nadie tiene que irse de la tierra que lo vio nacer, son ellos los que tienen que acabar de entregar el poder, Cuba se muere de hambre”. “Bien dicho. Libertad de expresión no es un delito. Es lo que todo ser humano se merece”, son algunas de las opiniones que ha generado su denuncia en redes.