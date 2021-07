Cubana denuncia que a su hermano lo están dejando morir en casa sin atención médica

La ciudadana cubana Zoraida Verdecia Rodríguez denunció la desatención médica que sufre su hermano, paciente oncológico que sufre un tumor en un ganglio de la garganta y que no recibe tratamiento para curar o paliar su afección.

“Voy hacer viral este caso, porque es insólito lo que está pasando con mi hermano Norge Verdecia Rodríguez, paciente oncológico con un tumor en un ganglio de la garganta que se le ha reventado. Está en la casa sin atención médica y un tremendo hueco en la cara que crece por día”, denunció la hermana del paciente en un post de Facebook, en el que compartió un video con la terrible lesión que sufre su hermano y por la que no está recibiendo ningún tipo de atención médica en Cuba.

Con numerosos hospitales colapsados por la pandemia de coronavirus -que atraviesa la peor fase de contagios y fallecimientos en Cuba- y una situación sanitaria agravada por la escasez de medicamentos, aumenta el número de pacientes crónicos cubanos que no están recibiendo una atención médica adecuada y ven agravarse sus padecimientos.

Según Verdecia, a su hermano “no lo visita nadie. La doctora o médico del consultorio jamás lo han ido a ver. La enfermera nunca está para realizarle las curas que le indican”. Desprovisto del seguimiento y los cuidados que exigen su enfermedad, este cubano ve cómo se deteriora su salud con el paso de los días y queda desahuciado por el sistema de salud.

“No hay nada para atenderlo, para curarlo. No hay con qué, y mientras aparece, no se cura. Su lesión crece y crece, hasta que se quede sin cara. Yo pregunto ¿cómo puede ser esto?”, cuestionó indignada Verdecia Rodríguez, quien confesó que nunca imaginó “cosa igual en Cuba”.

“Todo es mentira. No lo ingresan. No lo alivian. Lo mandaron para la casa y ya. Tirado al olvido como alguien que está desahuciado. No lo acepto. Me desespera verlo así, quejándose de dolor, con una lesión repleta de secreción infectada (pus)”, lamentó esta cubana que sufre por la desatención de su hermano.

Asimismo, denunció la falta de medicamentos y la impotencia de los médicos para realizar su trabajo en esas condiciones. “Cada 30 días una consulta para simplemente preguntarle cómo se siente. Y decirle ‘no hay nada, no están operando, vuelva dentro de 30 días más’”, dijo.

Ante este panorama, la cubana se preguntó: “¿Ya estamos en este límite de ver cómo un enfermo muere lentamente en su casa y no tiene atención médica, no tiene medicación y no lo ingresan?”. Cada vez que le indican un exudado y llaman por teléfono para pedir cita para la prueba, le contestan: “no hay reactivo”.

“¿Ya estamos así de MAL en Cuba que se están dejando morir a los pacientes, aun cuando no son enfermos terminales? ¿O es simplemente que somos personas de bajo nivel adquisitivo y no hemos hecho Regalos para que mi hermano sea atendido como corresponde?”, se preguntó esta cubana que se siente desamparada por las autoridades del sistema nacional de salud y los gobernantes cubanos, responsables de la situación que atraviesa el país.

“Pido ayuda médica para mi hermano. Hago público al mundo este caso porque ya me cansé de mentiras. Me disculpo por el vídeo, pero necesito sea creíble lo que digo”, expresó Verdecia en su publicación.

En redes sociales es frecuente que aparezcan denuncias acerca del mal estado del sistema de salud en Cuba, donde al deterioro de las instalaciones se suma la falta de higiene o la escasez de medicamentos.

"Solo a modo de consejo, si tiene que traer algún familiar al hospital de Caibarién y tiene fiebre, no olvide traer un termómetro de su casa. ¡Aquí no hay!", expresó a principios de junio un cubano residente en este municipio de Villa Clara en su muro de Facebook.

Por su parte, un mes antes, un cubano denunció que su madre, ingresada con cáncer en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana, llevaba seis días en una sala de emergencia sin baño, sin sondas y sin alimentación.

No solo los pacientes denuncian las condiciones de los hospitales, sino los propios profesionales. A inicios de febrero, la doctora cubana Alina Arcos denunció la precaria situación en la que los médicos y enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos está atendiendo a los pacientes en el Hospital Calixto García de La Habana.