Padre cubano denuncia falta de atención a su hija con epilepsia: Hasta cuándo hay que aguantar tanto maltrato

Ángel Lleo, el padre cubano que lleva más de un año pidiendo una visa humanitaria para que su niña de cinco años reciba tratamiento médico en Estados Unidos, volvió a difundir un video en el que pide solidaridad para su caso.

"Mi niña está convulsionando día y noche, cada día más. Ya no podemos más, la vida de mi hija peligra en Cuba, mi hija se está debilitando día y noche, todos los días convulsiona, no para de convulsionar. Los medicamentos no le están haciendo nada", denunció en un video difundido en las redes sociales.

Lleo es el padre de Samara, una pequeña de Cienfuegos que padece un tipo de epilepsia para el que no existe un tratamiento eficaz en Cuba.

"Los médicos no encuentran la solución. A mi hija no se le ha hecho una prueba para saber de dónde viene su epilepsia, no se le ha hecho una prueba genética, una punción, (no se sabe) si es una bacteria lo que tiene. Mi hija ha tomado ocho tipo de medicamentos y nada le han hecho, sigue igual", detalló.

El atribulado padre relató que el año pasado, después de muchas súplicas y gestiones, lograron llevar a la pequeña al Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), donde no estuvo ni siquiera 24 horas, porque era una clínica privada.

"Eso es un maltrato a los niños cubanos, me maltrataron a mi hija. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar tanta injusticia, hasta cuándo tenemos que seguir humillados? (...) ¿Por qué en los otros pediátricos no hay esos equipos...?, cuestionó.

Lleo se refirió al caso de la niña uruguaya Aurora Sosa, quien sufre una rara afección que le dificulta la movilidad, y cuya madre gestionó tratarla en el CIREN, el mismo de salud centro que le negó asistencia a la cubanita Samara.

"Bienvenida sea y larga vida para esa niña. Felicidades, porque es una niña igual que la mía, no tengo nada en contra de los niños. Pero, ¿y los niños cubanos, los niños de nosotros? ¿A dónde los van a llevar, a qué hospital hay que llevar a esos niños, que no tienen ni un medicamento ni para la epilepsia?. No se encuentran, en las farmacias vienen incompletos", precisó.

En abril, este padre coraje dio una entrevista a 'Las Mañanas de CiberCuba' en la que acusó a la Seguridad del Estado de acosarlo, debido a los llamados de ayuda que ha compartido en las redes sociales.

"Los vecinos me han llamado y me lo han dicho. Yo estoy loco porque vengan a decírmelo directamente a mí, porque ellos no tienen un hijo enfermo en las condiciones que tengo yo a la mía. Ellos seguro tienen buenos hospitales, tienen buenos medicamentos. Ellos lo tienen todo", dijo.