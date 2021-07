Pastor evangélico lanza llamado de urgencia ante colapso de ciudad de Cárdenas por el coronavirus

Consultorio médico en Cárdenas Foto © Telebandera/ Facebook

Un pastor evangélico cubano lanzó un mensaje de socorro, en el que pide a sus hermanos de religión que recen por Cárdenas, municipio de Matanzas que atraviesa una situación epidemiológica crítica debido a la altísima incidencia de casos de coronavirus.

Karel Prado, que según sus redes sociales es pastor del 'Ministerio casa de fuego y amor en Cárdenas", denunció que oraran por la ciudad y sus habitantes.

"Cárdenas está en un colapso total de virus, mucha gente muriendo en los pasillos, en los centros de aislamiento. No hay medicinas, no hay nada para darles, hay una crisis total y un colapso como nunca visto", aseguró.

Prado clamó a los hombres y mujeres de Dios de toda Cuba que se enfoquen en su ciudad, donde se están haciendo oraciones continuas junto a otros ministerios religiosos.

"No hay medicinas, no hay respiratorios, no hay oxígeno, no hay antibióticos", detalló.

El líder cristiano afirmó que los médicos ya no saben qué hacer y subrayó que las cifras de contagios que se informan en los medios oficiales son falsas, pues en realidad hay muchos más.

"El gobierno no responde. (...) Mucho orgullo. No quieren pedir ayuda a países, no quieren pedir ayuda para medicinas", cuestionó.

Prado culpó de la crisis actual a la presencia de turistas rusos, a quienes las autoridades no les exigen las mismas medidas de prevención que a la población local.

"Varadero abierto, turismo ruso que ha infectado completamente a la población de Cárdenas, porque andan por la calle sin nasobuco", denunció.

Matanzas es en este momento la provincia cubana con peor situación epidemiológica, con más de 1,000 casos diagnosticados cada día, algunos de los cuales tienen que pasar la enfermedad en sus casas, sin atención médica ni medicamentos.

Los hospitales del territorio están colapsados ante la afluencia de pacientes y la falta de recursos. El martes un enfermero del hospital Faustino Pérez confirmó que en dicho centro no hay agua, camillas, ni personal para atender más pacientes, y calificó la situación de "insoportable e insostenible".

Numerosos cubanos están pidiendo ayuda internacional urgente para paliar la crisis sanitaria de la Atenas de Cuba.

Uno de ellos es el cineasta Ian Padrón, quien reclamó la asistencia de la brigada Henry Reeve, al igual que hace en otros países.

"Mi prima Belice Blanco es matancera y vive cerca de Varadero. Ella me pide que publique esto en aras de salvar vidas en la provincia de Matanzas. ¡Por favor, compartir urgente!", escribió Padrón en Facebook.