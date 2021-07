Exdiputado del parlamento cubano pide apertura de un canal humanitario internacional para solucionar crisis sanitaria

Exparlamentario y estudiante de medicina Luis Ángel Adán Roble y colapso de hospital en Matanzas Foto © Facebook / Luis Ángel Adán Roble - Facebook / Otura Di

El estudiante de medicina cubano y exparlamentario, Luis Ángel Adán Roble, pidió la inmediata apertura de un corredor humanitario internacional que ayude a paliar la profunda crisis sanitaria que atraviesa la isla a consecuencia del Covid-19.

“No hacemos nada con que los máximos dirigentes del país estén en el epicentro cuando los médicos no tienen recursos para trabajar, se convierten en meras figuras decorativas, incluso en posibles contagios”, indicó en su cuenta de Facebook el exdiputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Justo cuando Cuba atraviesa los peores días de la pandemia, con cifras que se superan a sí mismas diariamente e infraestructuras de salud completamente colapsadas, la Directora de Política informativa del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Bárbara Betancourt Abreu, se burló de los esfuerzos de la comunidad cubana en el exilio para llevar insumos médicos y fármacos a los residentes de Matanzas, provincia con más de la mitad de los enfermos de Covid-19 en el país.

Por su parte, el joven estudiante de medicina aseguró sentirse conmovido ante la tragedia que experimenta su país.

“Hoy ya he llorado más de tres veces con publicaciones muy conmovedoras en redes sociales, no lo he podido evitar, se siente la desesperación que vive Cuba en estos momentos, vivimos una crisis sanitaria sin precedentes y para la cual no estamos preparados, ningún país lo estuvo, incluso los del primer mundo, y a los cuales enviamos ayuda material y humana con la brigada Henry Reeve” indicó en Facebook.

Sobre la importancia de reconocer el colapso del sistema de salud y la incapacidad para manejar la crisis con los recursos y el capital nacional varias voces se han pronunciado, especialmente del gremio de la salud.

Desde el exterior, los cubanos emigrados exigen al gobierno de Miguel Díaz-Canel que permita la entrada al país de personas vacunadas (con un documento de vacunación válido), sin obligarlos a realizar cuarentenas y sin imponerles tarifas extras por equipajes en la aduana para poder transportar la ayuda, del modo en que se han realizado estos donativos en situaciones de desastres medioambientales precedentes.

“Cuba necesita ayuda Internacional, es necesario abrir un canal humanitario para que todo país, organismo o persona que desee ayudar lo haga”, indicó el joven.

Además, Luis Ángel Adán elaboró un pequeño inventario con los insumos esenciales para preservar las vidas de los pacientes con cuadros agudos o graves de Covid-19.

“Se necesitan: ventiladores mecánicos, antibióticos de amplio espectro, esteroides sistémicos, antipiréticos, sedantes y relajantes para pacientes intubados, jeringuillas de 1 ml para continuar la vacunación, material de protección, y todo recurso que puedan aportar”.

En el mismo registro de la negación de varios funcionarios, el mandatario Miguel Díaz-Canel no reconoció esta semana el colapso del sistema de salud de la provincia de Matanzas por el rebrote de coronavirus en ese territorio, a pesar de las denuncias de ciudadanos que muestran evidencias de hospitales totalmente desbordados.

Si bien en una reunión ministerial el mandatario reconoció que “ahora estamos en una situación realmente compleja de transmisión”, afirmó que “los modelos, los datos, la información estadística y los análisis que de ella se realizan a partir del comportamiento de la enfermedad en las últimas semanas”, todavía no representan un desbordamiento de los centros sanitarios.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba confirmó este viernes la magnitud de la alarma sanitaria que vive la isla al dar a conocer un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, con 6,422 casos y 28 fallecidos, cifra esta última que también marca un récord de muertes en un día.

La provincia de Matanzas solamente registra 3 559 nuevos casos en un solo día, una cifra que supera la mitad del total nacional.