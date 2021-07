Centro Martin Luther King recoge ayuda en La Habana para apoyar ante crisis humanitaria de coronavirus en Cuba

Personal de la salud en Cuba (Imagen referencial) Foto © ACN

El Centro Memorial Martin Luther King (CMLK) se han sumado a las iniciativas espontáneas de la sociedad civil cubana para recolectar suministros básicos que escasean en instituciones de salud y centros de aislamiento para pacientes de COVID-19.

En su muro de Facebook, la institución anunció que recogerá donaciones que incluirían "insumos de aseo, alimentos, medicamentos y otros materiales que consideres útiles para apoyar la labor de los hospitales y los centros de aislamiento".

La entrega puede hacerse en la sede del CMLK en Ave. 53 entre 96 y 98, Marianao, o en la Primera Iglesia Presbiteriana, ubicada en la calle Salud 222, entre Lealtad y Campanario, Centro Habana.

También el grupo de emprendedores privados Clandestina informó que estará recibiendo donativos en su tienda en la calle Villegas, en La Habana Vieja, la cual hará llegar cada viernes a la provincia de Matanzas por mediación del Centro Martin Luther King.

"Tenemos que apoyar como sea", dijo la firma cubana de ropa de diseño en su muro de Facebook.

Entre los suministros que se solicitan hay una amplia gama de antibióticos (azitromicina, amoxicilina, cefalexina), así como analgésicos, vitamina C, minerales y, en general, todo tipo de medicamentos.

De igual modo se recepcionarán productos de aseo como jabón, gel antibacterial, detergente, cloro; y alimentos, básicamente conservas, no productos frescos o preelaborados.

"Hay mucha gente activa organizando envíos a Matanzas desde distintos lugares de La Habana. Todo apoyo cuenta. Estate atentx!", subrayaron.

Clandestina informó que las donaciones pueden entregarse en La Habana en la sede de la organización (calle Villegas 403, e/ Teniente Rey y Muralla, La Habana Vieja, todos los días de la semana entre 10 am y 6 pm.), además de en la sede del CMLK.

La iniciativa ha tenido buena acogida en parte de sus seguidores en la red social.

"¡Bravo por Clandestina, nada de ustedes me asombra!" o "Muchas gracias Clandestina, en nombre de Matanzas", fueron algunos de los comentarios.

Algunos, sin embargo, no están convencidos de la utilidad de esta campaña. Una usuaria cuestionó: "Yo la verdad no se a quien se le ocurre estas ideas; La Habana le quedan horas (tic toc) para estar igual o peor . Esa no es la solución".

Otras iniciativas de apoyo material al pueblo matancero han visto la luz en días pasados para tratar de paliar la emergencia humanitaria agravada que atraviesa Matanzas.

Una de ellas es la del youtuber habanero Frankel Makina, quien publicó una lista de personas que estarán acopiando en sus hogares la ayuda entregada, que luego se lleva a los hospitales y centros de aislamiento, colapsados ante la altísima afluencia de enfermos, y la escasez de recursos y de personal sanitario.

"Estamos en busca de más personas por zona. Contacte con el que le quede más cerca y así podrá entregar su donativo".

Los organizadores de la colecta abrieron una cuenta que ya ha recibido más de 35 mil pesos cubanos, para hacer llegar a los afectados en el territorio matancero.