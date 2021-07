Animalista Javier Larrea explota por la situación en Cuba: "Esto no da más"

El activista animalista cubano Javier Larrea explotó este viernes contra la situación del país y afirmó indignado "esto no da más", al referirse a la falta de alimentos, de transporte, y los deficientes servicios en la isla.

En una directa a través de Facebook el joven, estudiante de derecho de la Universidad Martha Abreu en Villa Clara, relató enojado que tras pasar varias horas haciendo cola en un banco para cobrar su estipendio las trabajadoras de la institución financiera cerraron a la 1:00 pm cuando quedaban solo cinco personas en la cola.

Indignado concluyó, sobre la cotidianidad en la isla que "esto no da más".

"La gente tremenda cola, todo el mundo arriba de los otros, la gente estresada, y cuando quedaban cuatro personas, la trabajadora dijo que ya no atendería a más nadie. Esto es una falta de respeto el país de mierda este", afirmó.

Aunque en reiteradas ocasiones Larrea ha coqueteado con el régimen, convencido de que este implementará un cambio efectivo en la protección de los animales y adoptará políticas públicas que los favorezcan, este viernes hizo catarsis a través de sus redes.

"No hay comida, no hay transporte, no hay esto, no hay lo otro, hasta cuándo va a ser esto. Nos estamos matando nosotros mismos", dijo en su directa uno de los activistas que impulsó la aprobación del Decreto de Bienestar Animal, que entrará en vigor este sábado.

"A mí no me importa lo que me pase con la directa esta, si me acaban de botar de la Universidad o me acaban de botar pa casa de la pinga, porque ya me importa un carajo todo, pero esto la verdad no hay quien lo aguante más, esto ya es irresistible, la falta de respeto más grande del mundo, lo que quedaban eran cinco personas, y no los atendieron porque no les salió de los huevos. Hasta cuándo va a ser el descaro del país este", señaló indignado.

Afirmó que todo el mundo protesta entre dientes pero nadie se arma de valor para decir las cosas como son. "Es irresistible seguir viviendo en estas condiciones así. La gente estresada porque no sabe qué va a hacer, entonces no hay esperanza de nada. Cada día la pandemia en este país está peor. Ya la verdad yo no sé por donde va a haber una salida a todo esto", dijo Larrea.

Sobre el Decreto, expresó desanimado: "Y si hablo de los animales, si no hay ni para las personas qué va a pasar con los animales. A partir de mañana habrá un Decreto de Bienestar Animal pero yo les aseguro que vamos a seguir en la misma historia sin ningún tipo de cambio. Esto ya no da más, de verdad", subrayó el activista.

La directa del activista –quien ha sido objeto de amenazas tanto de desconocidos como de la Seguridad del Estado por su labor en defensa de los animales– responde al enojo de miles de cubanos que han manifestado su estrés por la situación del país, que atraviesa una terrible escasez de alimentos y la peor crisis sanitaria de su historia.

Este viernes el gobierno informó un nuevo récord de contagio de Covid-19, con 6,422 casos; mientras se niega a reconocer el colapso en varios hospitales de la isla, donde los pacientes deben esperar en una lista de espera por camas y compartir el oxígeno.