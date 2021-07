Ian Padrón responde a funcionaria del régimen que lo acusa de "alentar a los gusis"

Ian Padrón Foto © Cortesía para CiberCuba

El cineasta cubano Ian Padrón salió al paso a una funcionaria del gobierno que lo acusó de cobrar dinero por criticar y difamar la realidad de Cuba en sus redes sociales.

Padrón compartió el viernes el video de una mujer de Ciego de Ávila, quien denunció que su hermano, enfermo de coronavirus, murió en su casa sin recibir tratamiento médico y ni siquiera sin un diagnóstico seguro, porque el laboratorio que había recibido el PCR una semana atrás jamás envió el resultado.

"Marlén Villavicencio Batista (directora del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) opina sobre mí, por solo retuitear el video de la mujer que narra la muerte de su hermano en su casa", explicó el director de cine.

En opinión de Villavicencio, la decisión del artista de compartir el video no le aporta nada a Cuba.

"El aporte va a sus bolsillos con lo que le pagan por denigrar y criticar cuanto sucede acá. Trabajo fácil que se ha buscado. Es su manera de alentar a los gusis. Por suerte no son muchos los ignorantes que caen en su jueguitos", subrayó la dirigente.

En respuesta, el hijo del creador de 'Elpidio Valdés', la invitó a su espacio de debate en YouTube 'Derecho a réplica', y apostara una sola prueba de que a él le pagan por decir lo que piensa.

"Así han 'resuelto' desde hace años, tratando de denigrar a cualquiera que sea independiente en su pensar. Esta prueba se las dejo a los que piensan que exagero cuando digo que se está dispuesto a todo, incluso a mentir tan burdamente, antes que reconocer errores o ver un ápice de valor en las opiniones independientes", recalcó.

Padrón debió responderle a otros defensores del régimen cubano que le cuestionaron en su post de Facebook. Uno de ellos le reprochó no haber comprobado la veracidad de la denuncia de la mujer sobre la muerte de su hermano, y otro lo atacó abiertamente preguntándole qué hacía él para mejorar la situación de Cuba.

Captura de Facebook/ Ian Padrón

Sobre la funcionaria del ICAP, el realizador precisó que ella tiene acceso a sus publicaciones en su muro de Facebook porque ella misma le pidió amistad en 2016 y él la aceptó en aquella fecha.

"Aunque me denigra festinadamente en mi propio muro (jamás he ido yo al suyo o al del ICAP), le deseo mucha salud y espero las pruebas de lo que usted ha calumniado sobre mí. (No le voy a borrar el post ni la voy a bloquear). Cuba es de todos y para el bien de todos", concluyó.