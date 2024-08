Ian Padrón responde a Díaz-Canel por hacer propaganda con Elpidio Valdés

El cineasta cubano Ian Padrón, hijo del caricaturista Juan Padrón, respondió al gobernante Miguel Díaz-Canel, tras el uso de la figura de Elpidio Valdés, en un tuit donde el dirigente felicitaba la creación de la caricatura.

“Abro las redes y veo que hoy celebramos el 54 cumpleaños de Elpidio Valdés, coronel del Ejército Libertador con el que muchas generaciones hemos crecido. Novio de María Silvia, jinete de Palmiche, valiente mambí con el que tantas veces gritamos ¡Viva Cuba Libre! Elpidio es #Cuba”, escribió el designado mandatario.

Sus palabras causaron revuelo en las redes sociales, incluyendo la respuesta que Ian Padrón hizo en su canal de Youtube.

Vestido con un abrigo donde se ve la figura de Elpidio Valdés, Ian repitió algo que ha dicho en otras ocasiones: “Yo le digo que es mi hermano mayor, el hijo mayor o sea mi hermano mayor y el hijo mayor de mi padre Juan Padrón”.

El cineasta mencionó que no pensaba hacer programa pero se vio “obligado” a responder a Díaz-Canel, luego de referirse a Elpidio.

“Yo hoy no pensaba hacer un programa porque, como ustedes saben, estoy preparando mi nuevo documental sobre mi viaje a Venezuela. Hace unos días les mostré algún adelanto de mi viaje a Venezuela y lo que pude filmar allí durante las protestas contra Nicolás Maduro y el fraude de las elecciones”, adelantó.

Ian arremetió contra el gobernante cubano acusándolo de utilizar la imagen de Elpidio “para convertirlo en propaganda”.

Aseguró que el mandatario sabe que es impopular y utiliza a un dibujo animado de los más populares que existen en el país para sus mensajes.

“Primero recordarle a Díaz-Canel y a todos los poderosos de Cuba que se dan el derecho de que todo es de ellos, no es como una finca, pensamiento de señor feudal de que todo lo que hacen sus súbditos es de ellos y no es así, o sea Elpidio Valdés es una creación de Juan Padrón y sus herederos”.

El cineasta apuntó que su familia (madre y hermana) han intentado no politizar la figura del mambí animado, por ello su molestia a la hora de su uso por el gobierno cubano.

“Los herederos de Padrón somos los que podemos decidir, porque nuestro padre nos dio esa potestad. Somos los que podemos decidir la utilización de ese personaje y hemos hecho todo lo posible porque no se mezcle políticamente”, agregó.

También señaló algunas incongruencias sobre la fecha en que salió publicada por vez primera la historieta de Elpidio en la revista Pionero.

“Estoy preparando hace mucho tiempo este libro, este libro que tiene ya muchísimas páginas, ya como 500 páginas, una especie de enciclopedia sobre Elpidio Valdés y en esa investigación he descubierto, hace relativamente poco tiempo, que el 14 de agosto no es el aniversario de la primera publicación. Se publicó por primera vez el 4 de agosto de 1970”, aclaró, aunque dijo que no es una fecha exacta.

Ian también se refirió a la propiedad intelectual como un arma en defensa de la creación de su padre, aunque aseguró que en Cuba no tiene todo el respeto que se merece.

“Ese irrespeto hacia la propiedad individual, ese irrespeto hacia las creaciones individuales, incluso los abogados que puedan estar viendo esto conocen que la ley de derecho de autor de Cuba es bastante leonina, bastante poco protectora de los verdaderos derechos de los creadores”, acusó.

Cuando las llamadas elecciones parlamentarias realizadas en Cuba en 2023, el gobernante también hizo uso de la figura de Elpidio Valdés para hacer un llamado al voto de los cubanos, a sabiendas que en la isla no existe pluralidad de candidatos y todos responden al mismo Partido Comunista. Esa acción también motivó la respuesta de Ian Padrón.

Hace unos años, el cineasta exigió "respeto" para su padre por la utilización de la imagen de su popular personaje.

"Se debe respetar más el uso de Elpidio Valdés y a su autor, mi padre Juan Padrón", aseguró en un video posteado en la red social Facebook.

Las declaraciones llegaron a raíz, según él, de varios comentarios de personas cercanas que le preguntaban su opinión sobre el uso de la figura de Elpidio Valdés en la propaganda política del Gobierno cubano para garantizar el voto positivo en el referendo constitucional del 24 de febrero de 2019, algo que de antemano ellos mismos se garantizan.