Alberto Pujol a Díaz-Canel: "La calle no es para los revolucionarios, la calle es para los cubanos"

Miguel Díaz-Canel (i) y Alberto Pujol (d) Foto © Collage Cubadebate- Captura de Twitter/Mag Jorge Castro

El destacado actor cubano, Alberto Pujol, envió un contundente mensaje a Miguel Díaz-Canel, en el que rectificó al gobernante su idea de que "las collas son para los revolucionarios", y le recordó que su deber como máximo mandatario es velar por la seguridad y el bienestar de todos los cubanos, lo que están de acuerdo con él y los que no.

"La calle no es pa’ los revolucionarios, la calle es para los cubanos ¿Ok? Eso es lo que debía decir como presidente. Y como presidente debías velar por que todos los cubanos, los que están de acuerdo contigo y los que no están de acuerdo contigo, se sientan seguros", comenzó diciendo el actor en un mensaje breve pero que ha inundado las redes en pocas horas.

“Si no, es muy fácil. Dirigir con todo el mundo a favor es muy fácil. El problema es cuando tienes gente que no está de acuerdo contigo y tienes que protegerlas. Esa es la realidad. Dios, nos cuide a todos, y ojalá que pase algo y que la sangre no empiece a correr", añadió.

Pujol continuó diciendo que si ellos quieren "ellos pueden matar".

"Están locos por hacer algo y están locos por buscar una justificación. Eso es un gobierno desacreditado", concluyó el popular actor que ha generado admiración con su mensaje, corto, conciso.

"Me emocioné, asere", así resumió la youtuber cubana Dina Stars la impresión que le causó el mensaje de Albertico. A la youtuber, muy activa y crítica con el gobierno en las redes en las últimas jornadas, la Seguridad del Estado la detuvo este mismo martes en su casa mientras ofrecía declaraciones en directo sobre las protestas a un canal de televisión en España.

Desde el pasado domingo, Miguel Díaz-Canel ordenó a los defensores del sistema de reprimir a los manifestantes en la calle.

“Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan en las calles en cualquiera de los lugares donde se van a producir estas provocaciones, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarlas con decisión, firmeza y valentía”, dijo en una trasmisión especial de la televisión nacional.

