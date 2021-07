Periodista denuncia que medios de prensa en España no muestran en toda su magnitud lo que está pasando en Cuba

El periodista español Risto Mejide, muy conocido en la televisión de la nación ibérica, criticó la falta de información en España sobre lo que está pasando verdaderamente en Cuba.

“¿Qué está pasando en Cuba? Es una pregunta muy sencilla, ¿qué está pasando en Cuba? La siguiente pregunta: ¿Por qué no se nos está informando sobre lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué? Solo ciertos medios [españoles] informan de una manera poco concreta sobre lo que está pasando”, cuestionó Mejide el pasado lunes en un programa de la cadena privada Cuatro.

“Solo ciertos medios informan de una manera vaga y poco concreta de lo que está pasando”, añadió el presentador, quien recomendó buscar el hashtag #SOS Cuba y ver una realidad que los medios españoles no están reflejando en toda su magnitud.

“Que el presidente, don Miguel Díaz-Canel llame a combatir a los manifestantes y aquí no sepamos nada. A mí me preocupa que no sepamos nada”, dijo el presentador, quien aseguró que el equipo del programa ha intentado informar desde el lugar pero que la policía de la isla dijo que “se necesitan cinco días para que la policía te dé permiso para realizar una conexión internacional”.

“Se están viendo disparos contra manifestantes, gente harta por la situación económica y sanitaria en Cuba y aquí parece que no pasa nada”, dijo también el presentador, quien no se explica que medios como la BBC estén ilustrando mejor que los ibéricos lo que sucede en la isla.

“Desde aquí un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos cubanos. Intentaremos hacer lo que podamos. Por favor, no dejéis de informarnos porque nos preocupáis, nos preocupa Cuba”, concluyó.