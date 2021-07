Gobernador de Florida llama a militares cubanos a derrocar al régimen comunista: "Ustedes pueden ser héroes"

Ron DeSantis Foto © Twitter / Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a los militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que se conviertan en verdaderos héroes enfrentando al régimen comunista.

DeSantis cree posible refundar la nación cubana, pero alertó que tal cosa está en manos de los militares en Cuba. Su comentario lo ofreció en respuesta a una pregunta que le hicieron en conferencia de prensa, sobre una posible intervención militar de Estados Unidos a la isla.

“El mejor papel de los militares, los militares cubanos, es darse cuenta de que se acabó el tiempo, que no se puede seguir cumpliendo las órdenes de una dictadura represiva que no gobierna con el consentimiento de los gobernados”, comentó DeSantis.

El gobernador considera que las protestas ocurridas en Cuba este 11 de julio son la evidencia de que la dictadura está perdida y de que el actual gobierno cubano no goza de respeto y consentimiento de los ciudadanos a los que gobierna.

"Por eso creo que lo mejor sería que esos militares, en particular algunos de los militares más jóvenes, comprendieran que se puede ser realmente heroico en esto. Puedes jugar un papel fundamental en la fundación de una Cuba libre, refundando el país y una República libre. Eso será algo que ayudará a millones de personas. Eso de alguna manera será algo que hará que vivas en los libros de historia", dijo DeSantis.

El republicano aprovechó la ocasión para señalar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es tiempo de que contribuya a proporcionar Internet a la isla.

Se espera que esto ayude a las personas en Cuba a mejorar la comunicación con sus familiares en el exterior y permita denunciar las acciones violentas del Estado contra la población que ha sido silenciada en las redes sociales después de que ETECSA quitara el servicio de Internet alegando problemas técnicos.

"Señor. Presidente ahora es el momento de ponerse de pie y ser contado. Este es un momento para elegir, este es un momento para apoyar a las personas que buscan la libertad de un reinado brutal de 62 años de opresión comunista", dijo DeSantis.

En conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, quien está de visita oficial en Estados Unidos, el presidente Biden confirmó que considerará la habilitación temporal de un servicio de internet gratuito para el pueblo cubano.

Sobre la posición de su gobierno ante la crisis en Cuba, Biden mencionó tres asuntos importantes, las remesas, la vacunación contra el Covid-19 y el apoyo al pueblo cubano ante la represión policial que sufre.

En el tema de las remesas refirió que no considera modificar los envíos de dinero a Cuba tras la represión del gobierno contra las manifestaciones ocurridas en las calles de la isla desde el 11 de julio. Aseguró que no lo hará porque no tiene las garantías de que no terminarían en manos del Estado.

Respecto a la vacunación contra el coronavirus el presidente aseguró que su país está en condiciones de apoyar a la isla para hacer frente a la crisis sanitaria. "Estamos analizando variantes para llevar vacunas contra el Covid-19 a Cuba, con la garantía de que una agencia internacional gestione la distribución", anunció Biden.