¿Sabes cuánto ahorrarías con la reducción del impuesto sobre la propiedad en Florida? Aquí puedes calcularlo

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó una calculadora en línea en SaveOurHomesFL.com que permite a los propietarios de viviendas estimar cuánto ahorrarían en impuestos bajo su propuesta de reforma fiscal.

La herramienta, anunciada por DeSantis en X, recibe a los usuarios con una cita de DeSantis: «Ser verdaderamente propietario de una propiedad privada no debería significar pagar perpetuamente alquiler al gobierno».

Para usar la calculadora, los propietarios solo deben ingresar la dirección de su vivienda y el sistema les mostrará tres datos: los impuestos estimados para 2025, los impuestos estimados con una exención de vivienda habitual de hasta $250,000, y el ahorro anual proyectado.

El sitio web también incluye información detallada sobre la propuesta legislativa y una sección de «Mito vs. Realidad» para responder las dudas más frecuentes.

La calculadora se lanzó días después de que DeSantis presentara formalmente su plan esta semana en Tampa, y convocara una sesión legislativa especial que arranca este lunes para debatir la reforma.

La propuesta central consiste en elevar la exención de vivienda principal -actualmente fijada en $50,000- hasta $250,000 del valor imponible de la residencia principal.

Bajo este esquema, un propietario con una vivienda valorada en $400,000 solo pagaría impuestos sobre $150,000 de valor imponible.

Según DeSantis, la medida eliminaría el impuesto a la propiedad para el 60 % de los propietarios de vivienda en Florida, y se aplicaría de forma gradual, con la exención entrando en vigor en 2028 si es aprobada.

El gobernador también anunció que el estado creará un fondo para compensar a escuelas, cuerpos policiales y otros servicios esenciales que actualmente dependen de esos ingresos.

Para los propietarios, el beneficio sería tangible: el tasador de Broward estima ahorros promedio de $1,800 al año, mientras que en Miami-Dade el ahorro promedio rondaría los $1,500 anuales.

Sin embargo, el impacto fiscal sobre los gobiernos locales sería significativo: Miami-Dade podría perder aproximadamente $500 millones en ingresos anuales, y Broward unos $329 millones.

Los críticos señalan que la propuesta es una versión debilitada de la promesa original de DeSantis de eliminar de inmediato todos los impuestos sobre la propiedad de la vivienda habitual, a lo que el gobernador respondió que el plan actual tiene más probabilidades de aprobarse.

Para llegar a la boleta electoral de noviembre de 2026, la enmienda constitucional necesita el respaldo del 60 % de ambas cámaras legislativas de Florida; luego, para ser aprobada definitivamente, requeriría el voto favorable del 60 % de los electores.

Esta propuesta es la culminación de más de un año de agenda fiscal del gobernador, quien desde abril de 2025 ha insistido en eliminar los impuestos a la propiedad argumentando que «de todos los impuestos que afectan a los floridanos, los impuestos a la propiedad son los más significativos».

En octubre pasado, DeSantis ya había advertido públicamente sobre el peso de estos impuestos con una frase que resumía su postura: «No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean expulsados de sus casas por los impuestos a la propiedad».

Economistas calculan que eliminar por completo los impuestos a la vivienda principal podría representar una pérdida de hasta $14,100 millones anuales en ingresos de gobiernos locales no escolares, una cifra que subraya la magnitud del debate que se avecina en la sesión especial.