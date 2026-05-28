Hialeah asegura estar lista para «la liberación de Cuba»

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Hialeah ya tiene planes de emergencia municipales para el día en que caiga el régimen cubano, según reveló el director de Manejo de Emergencias de la ciudad, Paul García, durante una reunión histórica encabezada por el alcalde Bryan Calvo el pasado miércoles.

«No sabemos exactamente cómo va a lucir cuando Cuba se va a liberar, pero sí sabemos que estamos listos», declaró García ante la prensa, en lo que constituyó la primera sesión abierta a los medios en la historia del gobierno municipal de Hialeah.

El alcalde Bryan Calvo evitó revelar detalles específicos del plan, pero dejó claro el espíritu con que fue diseñado: «Será un evento para celebrar y no vamos a permitir ningún tipo de daño en la propiedad o de vidas».

Hialeah no es la única ciudad del sur de Florida que se prepara operativamente para ese escenario.

El pasado 11 de mayo, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, confirmó que Miami tiene un plan de contingencia con policía, bomberos y paramédicos listo para las celebraciones.

El estado de Florida aprobó el 8 de mayo la ley HB 905, que abre la puerta al libre comercio con una Cuba post-régimen e incluye una cláusula que permite al gobernador Ron DeSantis suspender restricciones comerciales si Washington cambia el estatus diplomático de la isla.

El contexto geopolítico alimenta esa expectativa.

Este mismo jueves, Axios reveló que la administración Trump cree que el régimen cubano podría colapsar este verano y que el Comando Sur ya realizó ejercicios de simulación militar para distintos escenarios en la isla. Un funcionario senior de la Casa Blanca describió la estrategia como «aceleracionismo»: «Hay un método. Es por etapas».

En ese clima, la reunión del miércoles en Hialeah abordó también asuntos cotidianos de la ciudad. La abogada municipal Barbara Covea informó que Palmetto Hospital e Hialeah Hospital adeudan aproximadamente 2,4 millones de dólares a la ciudad desde 2024. «La ciudad está enfocada en recaudar ese dinero», indicó Covea. El alcalde Calvo señaló que ambas instituciones recibieron una extensión hasta finales de mayo y que «todo parece que van a pagar».

El jefe de policía George Fuente anunció la adquisición de nuevo armamento: «Hemos ordenado equipos para nuestro departamento. Eso beneficia a los oficiales y a la comunidad… pistolas nuevas con tecnología nueva».

La sesión también coincidió con la ruptura de una tubería en la calle 84 del West y la avenida 15, que causó inundaciones en la zona.

Calvo reconoció que muchas tuberías de la ciudad son antiguas y destacó que Hialeah trabaja en un programa de medidores digitales capaces de detectar fugas antes de que provoquen daños mayores.

Calvo, elegido en noviembre de 2025 con algo más del 52% de los votos, ha convertido la causa de la liberación de Cuba en un eje de su gestión desde el primer día.

En febrero declaró que «los días del régimen cubano están contados» y activó la CUBAT Task Force para investigar negocios con presuntos vínculos con el régimen.

El pasado 27 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio calificó al régimen de «comunistas incompetentes» en una reunión de gabinete, aunque dejó abierta la puerta al diálogo: «Estaremos trabajando en ello».

El gobernador DeSantis afirmó el 15 de mayo que una Cuba libre podría convertirse en el principal destino turístico del Caribe con gobierno constitucional y estado de derecho: «Espero que veamos ese día. Cada día que pasa es un día demasiado largo para que este gobierno esté ahí».