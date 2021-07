Ex embajador de España en Cuba, sorprendido "de que no haya habido más detenidos" tras protestas antigubernamentales

Carlos Alonso Zaldívar, en una foto de archivo Foto © Revista Política Exterior

El ex embajador de España en Cuba Carlos Alonso Zaldívar ha asegurado este viernes sentirse sorprendido por lo baja que la resulta la cifra de un centenar de detenidos tras las recientes protestas antigubernamentales, y ha asegurado que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel "ha demostrado temple y serenidad".

Entrevistado por el diario catalán La Vanguardia, Zaldívar, embajador de España en Cuba entre 2004 y 2008, ha definido el régimen cubano como "una dictadura con amplio apoyo popular".

También ha achacado al expresidente norteamericano Donald Trump y al actual presidente demócrata Joe Biden la culpa por las recientes protestas multitudinarias que estallaron el domingo en más de 40 sitios de la isla. Para el diplomático español, la última declaración de Biden pidiendo al régimen que escuche a su pueblo "ha sido agresiva y ofensiva. Se está moviendo con una dureza enorme contra Cuba".

Interrogado por el detonante de las manifestaciones, Zaldívar es concluyente: "La gente ha salido a la calle porque no tiene que comer".

El diplomático también opina que el régimen podrá mantenerse en el poder a pesar de los signos de inestabilidad: "Cuba aguanta. No tengo la menor duda. Es una isla, una fortaleza. Los que deben demostrar que pueden hacer algo son los americanos. A parte de la bahía de Cochinos, intentaron 17 veces matar a Fidel".

"El régimen aguanta, pero ¿el pueblo cubano aguanta también?" le pregunta el entrevistador. "Cuando yo digo Cuba, no hablo del régimen. El régimen, en gran parte, es el pueblo", responde sin sonrojo el ex embajador, cuyas ideas sobre la naturaleza política del régimen cubano ya suscitaron hace años varias réplicas por parte de la disidencia cubana.

Sobre la represión del gobierno que preside Miguel Díaz-Canel a las protestas y la mención de "un muerto y más de cien detenidos" [la cifra, por cierto, es inexacta: fuentes de la isla hablan de unos 5 mil detenidos] por parte del periodista catalán, Zaldívar hizo esta sorprendente declaración, poco habitual en boca de un diplomático de un país democrático:

"A mí me ha chocado que no haya habido más detenidos. Un centenar es lo había con las Damas de Blanco, familiares de presos políticos, cuando protestaban los domingos hace casi 20 años. Ahora no ha habido una represión manifiesta y esto es una muy buena señal. Indica que Díaz-Canel ha demostrado temple y serenidad. Ha sabido medir el grado de fuerza para ordenar la situación."

"Cuba es una dictadura", le replica el entrevistador, a lo cual el ex diplomático español responde: "No tengo ninguna dificultad en reconocerlo, pero añadiendo que Cuba es una dictadura con un amplio apoyo popular (...) Cuba es una dictadura si la miramos desde las formulaciones políticas que utilizamos en occidente, pero tiene el detalle de que cuenta con enorme respaldo popular".

"¿Es esto una aberración histórica?", se pregunta el ex embajador. "Napoleón fue un dictador con un enorme respaldo popular. Lo fue también Ho Chi Minh en Vietnam. También hay malos dictadores, como Hitler y Franco. Todo depende de lo que hagan".

"Los anticastristas dicen a los cubanos que pasan hambre que lo que necesitan es democracia", dice el entrevistador, el economista catalán Xavier Mas de Xaxàs. A lo cual Zaldívar replica: "Esto solo puede decirlo un sádico o un imbécil. Lo que Cuba necesita es que EE.UU. ponga fin al bloqueo, algo que le piden cada año, en el marco de Naciones Unidas, todos los países del mundo".

En otra parte de sus polémicas declaraciones, Zaldívar asegura que ante la situación actual y un posible panorama de inestabilidad, "España debería "primero, proteger a los 140.000 españoles que viven en Cuba. Esto es fundamental. España está en cada una de las quince provincias cubanas. Nadie conoce Cuba mejor que España. Esto es un activo extraordinario".

España tiene en Cuba casi 300 empresas, en su mayoría relacionadas con el turismo. Varios representantes de empresas españolas en Cuba declararon recientemente que en la isla "todo está muy tranquilo y controlado".

Al final de su entrevista, Zaldívar se refiere justamente a los intereses económicos españoles en la isla, que en su opinión "tienen un futuro enorme". "Por eso España se juega tanto, al margen de si Cuba es una democracia o una dictadura. Los lazos culturales también son extraordinarios. Todo esto es un capital. España no ha dejado de estar presente en Cuba en 500 años, desde que llegó Colón. Ha estado mandando, guerreando, obedeciendo. Tiene capítulos muy buenos y también muy feos, como durante la esclavitud", concluye, no sin antes asegurar que "Cuba tiene un gran ejército, con una estrategia militar muy bien pensada. Así que Cuba, aguantar, aguantará.

El tema cubano, las recientes protestas y la fuerte represión gubernamental ha destapado una intensa polémica en la política española, que incluye al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La amplia comunidad de exiliados en la península también ha salido a protestar en diversas ciudades.

El nuevo ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, pidió este martes a las autoridades cubanas "la liberación inmediata" de la periodista Camila Acosta, corresponsal del diario ABC, detenida tras las protestas del domingo.

"Defendemos los derechos humanos sin condiciones. Requerimos la liberación inmediata de Camila Acosta", escribió en su cuenta de Twitter el nuevo ministro, quien asumió su cargo este lunes como parte de una amplia remodelación del Gobierno español. "España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten", dijo también Albares.

Otros partidos, de centro o de derechas, han criticado sin ambajes a la dictadura cubana.