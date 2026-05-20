¿Qué aerolíneas siguen volando de España a Cuba tras las últimas retiradas?

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La conectividad aérea entre España y Cuba ha entrado en su fase más crítica en años tras una cadena de suspensiones que, según un análisis de Hosteltur, ha dejado a Air Europa como la única aerolínea española que mantiene vuelos directos a la isla.

En cuestión de semanas, tres operadores han abandonado la ruta. Iberia anunció el 13 de abril la suspensión temporal de su servicio Madrid–La Habana desde el 1 de junio hasta el 24 de octubre de 2026, con una posible reanudación en noviembre «siempre que las condiciones lo permitan».

La retirada de Iberia fue gradual: tres frecuencias semanales en abril, dos en mayo y cero a partir de junio. La aerolínea mantiene abiertas sus oficinas en La Habana y ofrece a sus pasajeros alternativas con escala vía Panamá a través de Copa Airlines.

El 12 de mayo, Cubana de Aviación canceló de forma inmediata su única ruta semanal Madrid–Santiago de Cuba–La Habana, que operaba Plus Ultra bajo contrato de arrendamiento. La estatal cubana atribuyó la cancelación a la retirada de Plus Ultra por los «riesgos derivados de la orden ejecutiva estadounidense del 1 de mayo de 2026», calificada como caso de fuerza mayor.

El golpe más reciente lo dio World2Fly, que suspendió todos sus vuelos a Cuba, con el último servicio operado precisamente hoy, sin fecha clara de regreso. La aerolínea ya había reducido su programación en marzo al suprimir una de sus dos frecuencias semanales. La empresa reembolsará íntegramente los billetes ya emitidos para los vuelos afectados.

Tras estas salidas, solo quedan dos conexiones directas relevantes entre Madrid y La Habana. Air Europa opera tres vuelos semanales de ida y tres de vuelta —martes, jueves y domingos—, con escala técnica de repostaje en Santo Domingo en el viaje de regreso, una medida adoptada desde febrero ante la escasez de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos.

La segunda opción directa, aunque no española, es Air China, que desde el 17 de mayo opera dos vuelos semanales en la ruta Pekín–Madrid–La Habana, con escala en la capital española.

El trasfondo de todas estas decisiones es la crisis energética que azota a Cuba. El 9 de febrero, las autoridades aeronáuticas cubanas emitieron un aviso aeronáutico alertando de que al menos nueve aeropuertos internacionales de la isla —incluido el José Martí de La Habana— se habían quedado sin combustible Jet A-1. El régimen atribuyó la situación a las sanciones petroleras de Estados Unidos, aunque la escasez responde a décadas de mala gestión económica de la dictadura.

En total, al menos once aerolíneas han suspendido o recortado vuelos a Cuba en lo que va de 2026: Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Iberia, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines, a las que se suman ahora World2Fly y Cubana de Aviación.

El impacto en el turismo es severo. Cuba recibió apenas 298.057 visitantes internacionales entre enero y marzo de 2026, un 48% menos que en el mismo período del año anterior. Los visitantes españoles cayeron un 40,4%, con solo 5.851 llegadas en ese trimestre.

Para el sector turístico español, que gestiona importantes cadenas hoteleras en la isla, el escenario es especialmente complicado. Como advierte Hosteltur, «la cancelación de rutas aéreas compromete aún más la industria turística cubana, dificulta la operativa de los hoteles de cadenas españolas en el país y beneficia a los competidores caribeños».

Si el suministro de combustible se estabiliza, Iberia podría reanudar vuelos en noviembre. Si no ocurre, Cuba afrontará un verano con menos plazas, más escalas y mayor dependencia de pocas compañías.