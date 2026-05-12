Cubana de Aviación confirma cancelación inmediata de vuelos a España

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Cubana de Aviación confirmó este lunes la cancelación inmediata de sus vuelos entre Madrid y Cuba, con efecto desde hoy, martes 12 de mayo, en un comunicado oficial dirigido a turoperadores, agencias de ventas y clientes en general.

La aerolínea estatal cubana informó que «el operador contratado para la ejecución de sus vuelos ha comunicado la cancelación inmediata de los vuelos CU471/CU470 en la ruta Madrid – Santiago de Cuba – La Habana – Santiago de Cuba – Madrid, a partir del 12 de mayo de 2026».

El operador en cuestión es Plus Ultra Líneas Aéreas, compañía española que ejecutaba esa ruta bajo un contrato de arrendamiento de aeronaves y tripulaciones, utilizando aviones Airbus A330-200.

Según el comunicado de Cubana, la medida «responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, emitida por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía».

La orden, firmada por el presidente Donald Trump, amplió las sanciones contra el régimen cubano con medidas secundarias de alcance extraterritorial que amenazan con excluir del sistema financiero estadounidense a bancos e instituciones que faciliten transacciones con entidades cubanas sancionadas.

El detonante inmediato fue la designación formal de GAESA —el conglomerado militar que controla cerca del 40% de la economía cubana— en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro, el pasado 7 de mayo, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren sus operaciones con ese grupo.

El secretario de Estado Marco Rubio describió las sanciones contra GAESA como un «golpe directo» al conglomerado militar cubano por «robar al pueblo cubano».

Plus Ultra arrastra además un historial que la hacía especialmente vulnerable a este endurecimiento: la compañía está bajo investigación judicial en España por presunto blanqueo de capitales, con sus máximos directivos detenidos en diciembre de 2025, y sus vínculos con el chavismo venezolano, el gobierno de Guinea Ecuatorial y el régimen cubano la colocaban en una posición de alto riesgo ante cualquier sanción estadounidense.

La cancelación no es un hecho aislado. En febrero de 2026, Cubana ya había reducido sus frecuencias Madrid–Cuba por la grave crisis de combustible en la isla, y los vuelos de regreso debían hacer escala técnica en Santo Domingo para repostar.

En abril, Iberia anunció la suspensión de sus vuelos directos Madrid–La Habana a partir de junio, con posible reanudación en noviembre «siempre que las condiciones lo permitan».

En total, once aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en lo que va de 2026, con más de 1,700 vuelos cancelados, dejando solo ocho compañías operando rutas hacia la isla.

Cubana informó que «se reintegrará el importe de los billetes, conforme a las disposiciones vigentes», y agradeció «la comprensión ante esta situación excepcional».

Mientras dure la interrupción, los pasajeros afectados podrán volar a Cuba vía Panamá a través del acuerdo de código compartido de Iberia con Copa Airlines, aunque con mayor tiempo de viaje y costos adicionales.