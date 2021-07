Rubén Blades exige libertad para el músico Omar Planos, desaparecido tras las protestas en Cuba

Rubén Blades/Omar Planos Foto © Facebook Rubén Blades/Omar Planos

El cantautor panameño Rubén Blades exigió este jueves la libertad del músico Omar Plano Cordoví, desaparecido tras las protestas en Cuba del 11J.

Blades dijo en su perfil de Facebook que hacía responsable a las autoridades cubanas “de la salud y seguridad de mi compañero músico Omar Planos”.

Expuso además que “sabemos que Omar está desaparecido. Estamos pendientes por él, al igual que lo estamos por todas las personas en situaciones similares”.

El DJ Omar Planos fue detenido en Santiago de Cuba desde las jornadas posteriores a las manifestaciones realizadas el domingo último.

En su perfil de Facebook hay varias publicaciones de amigos, seguidores y familiares que exigen la liberación del músico santiaguero.

“No más asesinato y desapariciones de mis amigos. Liberen a Omar Planos sano y salvo. No más represión a mi pueblo. No más hambre. Basta de sufrimiento. No más madres sufriendo por no ver a sus hijos o hijos por no ver a sus padres. Basta ya de niños que crecen sin sus padres o padres que no ven crecer a sus hijos. Viva Cuba libre. Abajo los represores. Abajo dictadura”, se lee en uno de los tantos mensajes de apoyos con el músico urbano.

Otro asegura que “nuestro hermano Omar Planos Cordoví está desaparecido, son jóvenes buscando un cambio. Nadie quiere una guerra, queremos un ¡cambio!”.

También Blades ha expresado su solidaridad con los manifestantes que este domingo salieron espontánea y pacíficamente a las calles de Cuba para exigir libertad y protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“Las recientes demostraciones en distintas partes de la isla de Cuba no deben sorprendemos”, afirmó Blades en un texto publicado este lunes en su cuenta de Facebook, en el que analizó los acontecimientos que se están viviendo desde un enfoque de derechos y desideologizado.