Emotiva súplica de una anciana: "Únanse al pueblo de Cuba"

Una anciana cubana envió un emotivo mensaje a los policías y soldados del régimen de La Habana, y les pidió unirse para proteger al pueblo que se manifiesta en las calles.

“Es criminal lo que están haciendo con Cuba. Es una batalla de ratón para león. Ellos no tienen armas, los cubanos no tienen armas, no tienen con qué protegerse”, expresó la mujer en un video que fue posteado en Facebook por el comediante y actor cubano Alexis Valdés.

Explicó desesperada que “se enfrentan con un shortsito puesto y un pullovito a unas personas que están armadas de la cabeza a los pies”.

“Por favor, le pido a todos los policías, los soldados que están en Cuba, que tienen su familia, que tienen sus hijos, únanse al pueblo de Cuba”, insistió la anciana.

La mujer pidió ayuda para los cubanos que están en Cuba y denunció que el gobierno está reclutando niños de 15 años para reprimir las protestas que desde el pasado domingo sacudieron la isla.

“Es horroroso lo que están haciendo”, señaló.

Varias ancianas han salido al paso a la represión en Cuba, donde también otras abuelas salieron a las calles el domingo a pedir mejores condiciones de vida.

Entre los videos de las protestas se hizo viral el de la anciana Sara Naranjo, quien hizo sonar una cazuela “porque está cansada de pasar hambre y trabajo”, según relató.

“Me llamo Sara Naranjo. Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida”, dijo en el video difundido en redes sociales.

“Los apagones. Estos apagones me ponen malísima. Me falta el aire y busco el ventilador para ponerlo y no lo encuentro porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla y uno se aburre, se cansa, está uno loco, arrebatado”, agregó.

Luego de iniciada las protestas pacíficas en varias ciudades cubanas, el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó en cadena nacional que los defensores del gobierno reprimieran a los manifestantes en la calle.

Después de ese llamado policías y agentes de tropas especiales reprimieron con violencia a los manifestantes pacíficos, e incluso llegaron a disparar contra algunos.

La Comisión Interamericana de DDHH, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos, entre otros, han denunciado el uso de la fuerza, las detenciones y agresiones contra manifestantes desde domingo en Cuba.