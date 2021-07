Escritora cubana Yanetsy Pino Reina condena represión contra manifestantes: "Cuba somos todos"

Yanetsy Pino Reina / Familiares preguntan a la Policía por detenidos en las protestas Foto © Facebook Yanetsy Pino / Twitter

La narradora, poetisa y ensayista Yanetsy Pino Reina condenó este sábado la represión del gobierno cubano contra los manifestantes pacíficos que salieron a las calles desde el pasado domingo para pedir mejores condiciones de vida.

En una "Declaración de principios" publicada en su página de Facebook, la joven escritora –Premio Literario Casa de las Américas 2018– criticó la "orden de combate" del gobernante Miguel Díaz Canel para reprimir las protestas, y afirmó que está "totalmente en contra de la violencia, sin importar de dónde o de cuáles ideologías provenga".

"No puedo estar del lado de quienes, en lugar de promover la conciliación, la paz y la crítica de lo mal hecho, inducen a su pueblo al enfrentamiento y a las golpizas por razones de credos políticos o de otra naturaleza. Hay innumerables formas de defender un proyecto, corregir o persuadir a la gente, sin acudir a la violencia", aseguró.

Explicó que durante las manifestaciones pudo ver a "muchas personas protestando por problemas reales que tenemos; los cuales no son secreto para nadie", y rechazó las acusaciones del Gobierno contra esos cubanos.

"No se trata de marginales ni de mercenarios mayoritariamente, sino de población insatisfecha en estallido social. Y las insatisfacciones vienen dadas por la incapacidad crítica institucional de dar respuestas correctas en la circunstancia correcta, de manera que se contribuya al mejoramiento de todos", sentenció la autora de Reinos de la noche.

Pino Reina también condenó el abuso de poder visto en numerosos videos que circularon en redes sociales contra personas débiles (mujeres, niños, etc.), los allanamientos de morada y los actos violentos por miembros de la Seguridad del Estado.

"Soy profesora de Semiótica, y tengo suficientes recursos para darme cuenta de cuándo es un montaje audiovisual y cuándo no. Un país que siempre ha abogado por el bien común, no puede cometer o justificar horrendas escenas como esas", subrayó la escritora, quien ganó en 2018 el Premio Literario Casa de las Américas por su ensayo Hilando y deshilando la resistencia (Pacto no catastrófico entre identidad femenina y poesía).

En el tercer punto de su escrito, la joven ensayista también sustentó que "Cuba no es un hombre, un gobierno o un partido. Cuba somos todos, es su pueblo, no importa el color, el sexo, la edad, la ideología, la instrucción que se tenga o el lugar donde se viva".

Asimismo, defendió la idea de aprender a "gobernar con oposición, con diferencias de credos e ideologías, y forjar discursos y comportamientos de tolerancia y respeto entre todos, en busca de la paz".

La escritora consideró que ningún país va a resolver los problemas del pueblo cubano y rechazó la idea de que la solución sea una intervención extranjera; lo cual a su juicio "generará un baño de sangre que nadie querrá y al final, estaremos peor, mucho peor".

Por último, aclaró que a ella nadie le paga por pensar ni por decir lo que piensa, adelantándose a las consabidas acusaciones del gobierno contra sus críticos.

"A mí nadie me paga por pensar ni por decir; ni siquiera recibo influencias ideológicas de las personas que amo, porque la vida me ha dado la posibilidad de pensar rectamente con cabeza y luz propias. Quizás esto que he escrito me cueste, o moleste a alguien, pero no puedo dejar de hacerlo cuando día tras día he visto a mi país sin redes sociales, sin conectividad, en el que se veta un derecho elemental: la comunicación", explicó.

Dijo que su post responde a su compromiso y su responsabilidad como escritora e intelectual; que la hacen sobreponerse a posibles represalias.

"No quiero represalias, pero si creen que las merezco, las enfrentaré con calma y dignidad. Ya sabemos que pensar tiene un costo. El precio de las palabras es invaluable", destacó Pino Reina.

Las manifestaciones espontáneas ocurridas en más de 80 ciudades cubanas desde el pasado domingo fueron sofocadas con una violenta represión por parte del gobierno en la isla.

Actualmente decenas de músicos, cineastas, artistas e intelectuales se han pronunciado contra estos hechos, y contra las detenciones arbitrarias a centenares de personas que continúan en cárceles de la isla.

El gobierno cubano ha dicho que los manifestantes eran personas marginales y mercenarios pagados para entorpecer el curso de la Revolución, y ha desoído los reclamos en las protestas: "queremos comida", "queremos medicinas", "queremos libertad".