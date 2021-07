Cineasta Fernando Pérez: "Hoy sí hay un estallido social y no solo disturbios o vandalismo"

Fernando Pérez Foto © ACN

El cineasta cubano Fernando Pérez emitió una declaración en la que aseguró que en Cuba hay en este momento un estallido social y no solo disturbios o vandalismo, como pretende hacer creer el discurso oficial.

En el texto, compartido por la cantautora Haydée Milanés en su muro de Facebook, el reconocido realizador se solidarizó con los miles de cubanos que se han echado a las calles a exigir sus derechos, y se refirió a los artistas que fueron violentamente detenidos cuando protestaban frente al ICRT el domingo pasado.

"Cuando el 11 de julio muchos de esos jóvenes artistas y cineastas (los conozco, sé lo que piensan y con ellos comparto su actitud contestataria) se plantaron pacíficamente frente al ICRT para plantear, una vez más, su derecho a ser escuchados, ese acto es para mí el símbolo de la temperatura de muchos sectores en Cuba hoy: NO más exclusión, NO más inmovilismo, NO más represión ante el que piensa diferente", escribió.

Pérez recordó que esos jóvenes son los mismos que el pasado 27 de noviembre se concentraron frente al Ministerio de Cultura reclamando libertad de expresión y de creación artística.

"Ha pasado el tiempo y las puertas han continuado cerradas: sus voces no encontraron espacios, sino desconfianza, linchamientos mediáticos, 'manotazos', silencio", cuestionó.

El cineasta subrayó que el problema no está en las redes sociales, donde los jóvenes encuentran un espacio que en Cuba se les niega, "sino en unos medios cerrados que informan un solo discurso y nunca la diversidad" verdadera que existe en el país.

"Por eso hoy sí hay un estallido social y no solo 'disturbios' o 'vandalismo'", recalcó.

Por último, el director de filmes emblemáticos de la cinematografía cubana como 'Suite Habana' y 'El ojo del canario' afirmo que quería una Cuba independiente, soberana y sin injerencias extranjeras, pero también "una Cuba inclusiva, con el derecho a la palabra, al pensamiento libre y el respeto a la libertad individual".

"La construcción de ese país tiene que ser a través del consenso y no de la violencia y la represión. Una Cuba en la que la tranquilidad y la unidad tengan que ser preservadas con las calles en manos de las tropas especiales, será una Cuba rota", concluyó.