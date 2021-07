Periodista cubana Camila Acosta se negó a colaborar con la Seguridad del Estado

Camila Acosta Foto © Facebook / Camila Acosta

La periodista cubana Camila Acosta, que se encuentra bajo reclusión domiciliaria en casa de un amigo de La Habana, dijo que la Seguridad del Estado le propuso colaborar con ella a cambio de recibir una sanción menos severa.

"Les dije que no quería que me liberaran, que si consideraban que cometí un delito, pues que me sancionaran", apuntó la reportera cubana.

La capitana Raquel y el teniente coronel Antonio (como se identificaron sus represores) le propusieron que si colaboraba con la dictadura saldría de la estación de Acosta y Diez de Octubre solo con una multa, algo que ella se negó a aceptar.

Acosta contó a CubaNet que aunque no recibió torturas físicas, si fue maltratada psicológicamente, ya que la entrevistaban dos veces al día por más de hora y media e intentaban hacerle sentir que no valía como profesional.

Refirió Acosta que en la celda compartió espacio con otros detenidos por el mismo delito de desorden público, muchos de los cuales si tenían evidentes lesiones en su cuerpo.

"La mayoría eran jóvenes y simplemente piden un cambio en Cuba y libertad, reclamos que hacemos desde hace muchísimos años", apuntó Acosta.

Tras se detenida la policía decomisó en la casa donde estaba alquilada todos los dispositivos y herramientas que usa para su trabajo, incluidas pertenencias que no eran de su propiedad.

Acosta mencionó que durante las protestas que ella protagonizó en La Habana los manifestantes pacíficos fueron enfrentados por militares y paramilitares que propiciaron la agresión física y los gritos de consignas de odia contra los ciudadanos que pedían un cambio político en Cuba.

En otro video Orlando Acosta González, el padre de la periodista independiente cubana, relató cómo las autoridades cubanas lo mandaban de un sitio para otro mientras buscaba a su hija.

"Lo que vi parecía una película de la Segunda Guerra Mundial, como si buscaran judíos", apuntó.

Le llamó la atención la cantidad de gente apuntadas en varios listados elaborados por la policía y en el que aparecían las personas que detuvo la policía por protestar en contra del Partido Comunista y el gobierno de Díaz-Canel.

Estoy muy sorprendido con esos listados, son cientos de personas y ni ellos mismos tienen idea de cómo se llaman muchos, porque tienen los nombres mal", apuntó

Esta mañana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un informe en el que estima en más de 500 las personas detenidas o desaparecidas y que participaron en las manifestaciones pacíficas del último domingo.

El llamado de la comunidad internacional es a liberar a todas esas personas y a permitir el libre ejercicio de la expresión en Cuba sin que las autoridades repriman a los ciudadanos, algo que ocurrió luego que Díaz-Canel autorizara a los "comunistas revolucionarios " a enfrentar las manifestaciones.