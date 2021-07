Cubanos admirados de anciana que se sumó a las protestas caminando con un andador

El vídeo de una anciana que se sumó a las protestas del pasado domingo en Cuba caminando por la calle con un andador ha generado emoción en numerosos internautas.

“No sé quién es, no conozco su nombre, solo sé que es la abuela de alguien... una señora que ha vivido más de la mitad de su vida haciendo sacrificios en nombre de una prosperidad que nunca llegó”, escribió en Twitter el usuario Mag Jorge Castro.

“Mis respetos para ella. Ocurrió el domingo... el día que despertamos”, concluyó.

Las imágenes -de apenas 15 segundos- muestran a una anciana caminando con cierta dificultad, pero con determinación, en medio de una calle llena de cubanos que la vitorean.

"Es pura voluntad, nadie le pagó, esa es la verdadera voluntad, no la marcha robótica de hoy, la conozco, eso es Camagüey, una guerrera", argumentó Alfredo Alexander Garrido.

"Eso sí es una Mariana...Mi admiración y mi respeto para ella y para todos los corajudos y corajudas que salieron a la calle aun sabiendo que iban a ser brutalmente reprimidos", comentó una joven en Twitter.

"Mi abuela me dijo que si algún día sucedía algo y aún tenía fuerzas, ella salía con el pueblo Al final la dejaron morir en un hospital en condiciones dantescas Ella estuvo conmigo", dijo emocionado otro joven.

"¿Qué creían que no habría Marianas? Dios le dé mucha salud a la abuelita de todos los cubanos, debemos saber su nombre para que los niños sepan que tienen una Nana buena para siempre", escribió un tercer comentarista.

Varios coincidieron en afirmar que se habían emocionado hasta las lágrimas viendo las imágenes, al tiempo que desearon fuerza, salud y bendiciones para la abuelita, que Miguel Díaz-Canel diría que "era una revolucionaria confundida".

En el transcurso de esta semana también se viralizó en redes sociales la foto de Sara Naranjo, una anciana cubana cuya imagen haciendo sonar una cazuela se convirtió en uno de los símbolos de las protestas en Cuba.

“Me llamo Sara Naranjo. Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida", dijo la anciana de 87 años en un vídeo difundido en redes sociales.

"Esto está muy muy malo, muy malo. Esto tiene que tener un cambio bueno", sentenció la anciana, que también apodada en las redes como "Mariana Grajales".

Miles de cubanos salieron el 11 de julio a protestar en busca en un cambio político urgente y por la crisis que enfrenta el país, agudizada por la pandemia del coronavirus. “No tenemos miedo”, “Patria y Vida” y expresiones contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fueron algunas de las frases coreadas primero por manifestantes en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, a la que se sumaron luego protestas en Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y otras provincias del país.

Durante una locución en la televisión nacional, Díaz-Canel ordenó a los defensores del gobierno reprimir a los manifestantes en la calle. Policías y agentes de la Seguridad del Estado reprimieron con violencia a manifestantes pacíficos que salieron a las calles de La Habana y de otras provincias para exigir libertad y derechos.