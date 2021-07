Joven arremete contra falta de apoyo a las protestas de residentes en Cuba con familiares en el exterior

Una cubana radicada fuera del país explotó contra la falta de apoyo y sensibilidad mostrada ante las protestas por parte de muchos residentes en la isla con familiares en el extranjero.

“Da vergüenza, da mucho dolor ver cómo la mayoría de las personas que no están apoyando lo que está pasando ahora mismo en Cuba son las personas que tienen a familiares en el exterior”, comenzó diciendo la joven en un video difundido en redes sociales.

Argumentó que da vergüenza porque evidencia un silencio cómplice con el gobierno al tiempo que ignora los trabajos y vicisitudes que pasan los propios emigrados para instalarse en sus respectivos países de residencia.

“Ese dolor no les interesa, lo que les interesa es que tú te calles para que les puedas seguir mandando el dinero, para que les puedas seguir mandando las remesas, y que no les digas nada a ellos para que ellos no tengan que comprometerse en nada”, añadió.

Haciendo referencia a su caso particular, la joven emigrada enfatizó que ella incluso no pide que ningún familiar suyo participe en las protestas o “se inmole”, pero aspira como mínimo a que cuando llame por teléfono reconozcan que la situación del país “está mala”, aunque a continuación se autocensuren declarando: “no puedo hablar de esto, pero esta malo”.

“Por lo menos reconózcanlo, ¿ok? Reconózcanlo porque yo reconozco que tú no tienes comida, yo reconozco que tú no tienes medicina y yo te las mando”, acotó visiblemente alterada. “Es muy indignante que tú me digas a mí ‘cállate pero mándame 100 pesos o ponme una recarga’”.

La joven se mostró incluso comprensiva hacia los emigrados que por decisión personal optaron por olvidarse de los seres queridos que dejaron en Cuba tras abandonar el país, bajo el argumento de que “esa misma familia es la que te pone el dedo en la boca para callarte, porque esa familia es la que tiró huevos, esa misma familia fue la que dio golpes a todos esos cubanos que pensaban diferente".

El encendido reproche no es ni remotamente el único que en la última semana se ha podido ver en redes sociales, donde algunos internautas radicados fuera del país han llegado a comentar que a sus familiares residentes en Cuba lo único que les ha preocupado es que no vandalicen las tienda en MLC.

El pasado 15 de julio otro joven -identificado en Facebook como Aldo Allende O- explotó también en las redes por un motivo similar al de la joven reseñada y llego a decir que "los comunistas más grandes que estamos teniendo ahora mismo, los más revolucionarios son tu familia, mi familia, los que nosotros acomodamos y les mandamos dólares y combos de comida para que estén bien, dicen que no se quieren meter en nada".