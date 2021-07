Jeff Bezos viaja al espacio a bordo de la nave de Blue Origin

Tripulantes del New Shepard / Despegue del New Shepard de Blue Origin Foto © Blue Origin

El empresario estadounidense Jeff Bezos viajó al espacio en el vuelo suborbital inaugural de su compañía Blue Origin, a bordo de la nave New Shepard.

El New Shepard es una combinación totalmente autónoma de cohete y cápsula de 18,3 metros. Le permitió a la tripulación realizar el viaje en menos de 11 minutos, que era el tiempo establecido previamente.

Bezos viajó en esta travesía espacial con su hermano Mark y con la persona de mayor edad y la más joven que han estado fuera del planeta Tierra. Ellos son la aviadora Wally Funk de 82 años y Oliver Daemen, de 18 años, recién graduado de la escuela secundaria y primer cliente de Bezos en esta empresa de vuelos espaciales.

El vuelo partió desde el oeste de Texas, en las instalaciones del Sitio de Lanzamiento Uno de Blue Origin, a unos 32 kilómetros de la ciudad rural texana de Van Horn.

New Shepard superó la barrera de los cien kilómetros de altura, alcanzando la frontera espacial permitiendo a sus tripulantes vivir durante 4 minutos la experiencia de ingravidez, antes de regresar a la Tierra.

Este viaje es un un hito en el establecimiento de la industria del turismo espacial, aunque el 11 de julio, mientras todos miraban las protestas en Cuba, el magnate británico Richard Branson se adelantó a Bezos y realizó el primer viaje de turismo al espacio en el avión cohete VSS Unity de su propia compañía, Virgin Galactic.

El viaje de Bezos ha sido un éxito. Las primeras palabras del empresario al abandonar la cápsula y poner sus pies en la Tierra han sido: "Es el mejor día de mi vida".

El creador de Amazon realizó una ronda de entrevistas televisadas el lunes y comentó que se sentía emocionado, curioso, pero que podía controlar sus nervios. "La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender", dijo Bezos al programa CBS This Morning.

El multimillonario señaló que su nave estaba lista, que habían entrenado para hacer este viaje y que su equipo estaba preparado para marcar el punto de inicio de la compañía en la carrera por el turismo espacial.

El joven Daemen es el primer cliente de pago de la empresa de Bezos. Asistirá a la Universidad de Utrecht en Países Bajos, para estudiar Física y Gestión de la Innovación. Su padre dirige la compañía Somerset Capital Partners, dedicada a la gestión de inversiones.

Mary Wallace "Wally" Funk, por su parte, es una piloto de 82 años que perteneció al grupo de mujeres Mercury 13, un programa secreto con fondos privados, creado por William Randolph "Randy" Lovelace II para llevar al espacio a la primera mujer.

Funk estuvo entre las aspirantes a astronauta en 1961 y 60 años después se convierte en la persona de mayor edad en volar al espacio. Desbancó a John Glenn, que lo hizo con 77 años.

En cuanto a la rivalidad con Branson y con el magnate Elon Musk, fundador de SpaceX, por dominar este selecto mercado del Turismo, el creador de Amazon dijo que antes que ellos estuvo Yuri Gagarin en el espacio (1961) y que eso sucedió hace ya mucho tiempo, restándole peso a quién llegó primero a la meta.

"Creo que voy a ser el número 570 o algo así. Ahí es donde estaremos en esta lista. Así que esto no es una competencia. Se trata de construir un camino para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles en el espacio", dijo Bezos en declaraciones a la prensa.

New Shepard, se nombró así en honor al primer astronauta americano, Alan Shepard (1923-1998) quien en 1961 realizó un vuelo suborbital, 23 días después que el primer vuelo orbital del cosmonauta soviético Yuri Gagarin.

El cohete se diseñó para vuelos suborbitales. Entre las comodidades que se incluyó en el proyecto están gran espacio en cabina, el doble que el de la cápsula Apollo y capacidad para 6 pasajeros.