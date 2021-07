Cineasta cubano Ernesto Daranas: "Estamos hartos de actos de repudio, medidas cautelares, detenciones arbitrarias y brigadas de respuesta"

Ernesto Daranas Foto © ACN

El cineasta cubano Ernesto Daranas, director de populares películas como "Los dioses rotos" y "Conducta", publicó en la red social Facebook una declaración sobre lo sucedido el 11J donde critica la violencia con que fueron reprimidas las manifestaciones antigubernamentales y llama a un diálogo nacional en la isla.

Para Daranas, luego de las protestas de artistas frente al MINCULT el 27 de noviembre del año pasado el gobierno cubano desperdició una oportunidad histórica. "El diálogo que pudo empezarse con un grupo de jóvenes artistas para extenderse al resto del pueblo cubano fue reemplazado por una burda campaña de descrédito. Durante meses, una parte de esos jóvenes han sido incomunicados, detenidos y sometidos a medidas cautelares arbitrarias. No era difícil prever cuál sería el resultado de la escalada que se había iniciado".

En su mensaje, Daranas prefirió centrarse en los jóvenes que, en su opinión, "tendrán que cargar con la renovación de un país pobre y envejecido, el país de sus padres y abuelos, espejo del destino que no quieren para ellos". Por duras que sean las circunstancias actuales, Cuba tiene que empezar a cambiar realmente con todos y para el bien de todos, y debe hacerlo contando, de manera muy especial, con esos jóvenes. Una parte de ellos ha decidido alzar su voz antes que emigrar en silencio. La patria les importa y eso debería alegrarnos", precisó.

El realizador cubano también negó que, como ha venido difundiendo la prensa oficialista a partir de unas palabras de Miguel Díaz-Canel, los participantes en la protesta fueran anexionistas, marginales o personas confundidas. "Sabemos que la mayoría de los que han salido a las calles no son delincuentes o confundidos porque mucha gente que queremos y respetamos ha estado entre ellos. La violencia del Estado contra su pueblo es inaceptable, también lo es el vandalismo que se aprovecha del reclamo de los ciudadanos honestos. Me opongo a la represión de las cubanas y cubanos que ejercen pacíficamente sus derechos. No acepto que seamos lanzados unos contra otros solo a causa de nuestras ideas", añadió.

"Deploro la manipulación que tergiversa lo que realmente está sucediendo en Cuba en estos momentos. La gran mayoría de los cubanos nos oponemos radicalmente a cualquier forma de violencia entre nosotros. Estamos hartos de actos de repudio, medidas cautelares, detenciones arbitrarias y brigadas de respuesta", escribió Daranas.

"El llamado debe ser a la paz, el diálogo y la cordura. No a la violencia. Sí a una Cuba diversa y civil, con todos y para el bien de todos, sin distinción de ideología, raza, credo o lugar de residencia. La calle y la Patria son de los cubanos", concluyó el cineasta.

En diciembre del año pasado, Daranas ya criticó la política represiva del gobierno a raíz de la protesta del llamado Movimiento San Isidro y la concentración de apoyo de jóvenes artistas e intelectuales ante las puertas del Ministerio de Cultura, para pedir respeto a la libertad de expresión.

Artistas e intelectuales cubanos se han manifestado esta semana para dar su versión sobre las protestas masavas del 11J y en contra de la represión gubernamental. Varios de ellos, como el cineasta Carlos Lechuga, el escritor Javier L. Mora o el dramaturgo Yunior García Aguilera, han renunciado a la UNEAC u otras instituciones oficiales

También importantes figuras de la cultura cubana como los pintores Tomás Sánchez y Lázaro Saavedra, y los músicos Leo Brouwer, Chucho Valdés, Adalberto Álvarez, Alain Pérez, Cimafunk, Haydée Milanés, Carlos Varela o Robertico Carcassés, entre otros, condenaron la represión del régimen cubano en sus redes sociales.

El Ministerio de Cultura, por su parte, ha ripostado con una campaña de respaldo al gobierno por parte de artistas favorables al régimen.

En la campaña, que se difunde por el canal de YouTube del MINCULT, aparecen los músicos Guido López Gavilán, Waldo Mendoza, Arnaldo Rodríguez, Ángel Bonne, José Loyola, Maykel Flores y Will Campa, entre otros.

También prestaron su imagen para esta campaña los escritores Virgilio López Lemus, Víctor Casaus, Nancy Morejón, Alex Pausides, Pedro Pablo Rodríguez y Francisco López Sacha, o los artistas plásticos Maisel López, Michel Mirabal, Nelson Domínguez, José Villa Soberón y Flora Fong.