La Diosa estrena "Nacimos libres", canción dedicada a la libertad de los cubanos

La Diosa estrena "Nacimos libres"

La cantante Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente apodada como La Diosa, estrenó este 19 de julio la canción Nacimos Libres, un tema en el que adelantó en marzo de este año y que por fin vio la luz este lunes después de que el pasado 11 de julio miles de cubanos saliesen a las calles a pedir libertad en una jornada de protestas históricas en el país.

"El único sentimiento más grande que el amor a la libertad es el odio por aquel que no las niega", escribió en la descripción de la canción en Youtube, donde se puede ver la potente portada del tema. Una imagen de La Diosa en blanco y negro y con los colores de la bandera cubana pintados en su cuerpo.

Los seguidores de la artista se emocionaron al escuchar esta canción dedicada a la libertad y algunos comentarios que le dejaron tras escucharla son: "Qué canción bella, hasta me hiciste llorar. La sentí, sé que pronto nuestra Cuba bella va a ser libre", "Siempre has demostrado ser grande, y con esta canción lo demuestras una vez más. Gracias por tu apoyo y valentía" o "Gracias por regalarnos ese himno de libertad".

A pesar de vivir en la Isla y haber sufrido un tiempo la censura de los medios de comunicación oficialistas, La Diosa es una de las pocas artistas que se ha pronunciado desde dentro en contra del gobierno cubano y ha denunciado públicamente en las redes sociales muchas de las difíciles situaciones que se viven en el país.

El pasado domingo 11 de julio fue una de las artistas de Cuba que participó en las masivas protestas que se desataron en la Isla y estuvo en la manifestación del Malecón pidiendo el fin de la dictadura cubana y la renuncia de Miguel Díaz-Canel.

"Lo que he vivido hoy en el Malecón de La Habana no tengo palabras para describirlo. He visto de todo hoy estando presente, nadie puede contármelo. Seguirán subiendo vídeos. He visto el abuso al máximo poder. Estoy orgullosa de mi pueblo. Han recibido todo tipo de maltrato. Hay vídeos bien serios. ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? No tiene nombre. Estoy con ustedes". Fue el texto que compartió en Instagram tras las protestas del 11J, denunciando así la represión por parte del gobierno cubano a los manifestantes que salieron a pedir libertad.

