Asiel Babastro sobre condena a Anyelo Troya: La dictadura no perdona que participara en Patria y Vida

Detención de Anyelo Troya en La Habana Foto © Facebook / Asiel Babastro

El realizador audiovisual cubano Asiel Babastro, director del videoclip de Patria y Vida, rechazó la reciente condena de un año de cárcel impuesta al joven fotógrafo Anyelo Troya por documentar las protestas del 11 de julio.

Babastro destacó que "la dictadura no perdona" la participación de Troya en el fenómeno viral, mediático y sociopolítico en el que se convirtió el cilp de Patria y Vida, cuyas filmaciones en Cuba a Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara fueron hechas bajo el lente de Anyelo.

"Confieso que me ha costado un tiempo procesarlo, me siento extremadamente mal por todo esto. Conozco a Anyelo Troya hace mucho, fui de los primeros que lo impulsó en este mundo del audiovisual por lo que me siento responsable con su situación ahora", compartió afectado Babastro.

El realizador contó que cuando comenzó con los preparativos de Patria y Vida, inmediatamente pensó en Anyelo, con quien con frecuencia intercambiaba sobre cine, fotografía y "cuanta cosa relacionada al arte", pero "no me atreví a pedírselo, sabía lo que podía costarle una cosa así".

Fue Anyelo Troya quien le dijo a Asiel Babastro que quería participar en ese proyecto, del cual supo a través de Maykel y El Funky.

"Él hizo su parte de Patria y Vida, me envió los másters y fue una parte importante de ese proyecto. Hizo más, no se detuvo ahí, siguió en las protestas frente al Ministerio de Cultura, fue golpeado y detenido en varias ocasiones antes del 11/7. La policía y la Seguridad del Estado lo comenzó a privar de su libertad hasta en su casa", contó Babastro.

Tras desatarse las manifestaciones el 11 de julio en San Antonio, Anyelo se preparó para filmar y fotografiar lo que aconteciera en La Habana.

"Anyelo es Libre, y actuó en consecuencia. Los que no van a encontrar la libertad nunca son quienes lo tienen preso. Anyelo es parte de la libertad de Cuba y eso lo saben los oficiales que le dieron golpes, los agentes que lo reprimieron y los que lo queremos mucho. Anyelo es libre en presente y en futuro. Nadie le puede quitar eso", sostuvo el realizador cubano.

La arbitraria condena de Anyelo Troya en un juicio sumario y sin defensa ha generado gran rechazo entre la comunidad cubana, especialmente entre artistas, que han repudiado y denunciado la sentencia.

La curadora de arte y activista Anamely Ramos señaló en sus redes sociales que "si permitimos que condenen a un año de prisión a un fotógrafo por hacer fotos, apaga y vámonos".

La madre de Anyelo Troya, Raisa González, explicó a la agencia Reuters que su hijo fue condenado junto a otros 10 jóvenes, que recibieron la misma sentencia.

El fotógrafo fue detenido el 11 de julio y lo habían mantenido en la prisión de 100 y Aldabó sin poder hablar con nadie de su familia.