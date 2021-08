Asiel Babastro: Si en 62 años no han podido, ya viene siendo hora de reconocer que son unos incapaces

Asiel Babastro, director del videoclip de Patria y Vida Foto © Facebook / Asiel Babastro

El realizador cubano Asiel Babastro, director del videoclip del tema 'Patria y Vida', arremetió contra el gobierno de su patria, al que acusó de mantener una pésima gestión y de despilfarrar los recursos para perpetuarse en el poder.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el joven artista radicado en Miami cuestionó las medidas represivas adoptadas por la dictadura, como la prohibición de la entrada al territorio nacional de ciudadanos cubanos que se encuentran en el extranjero.

"Si en 62 años no han podido (que no ha sido por falta de ayuda, menos de dinero), si en todo este tiempo para construir el socialismo nos hemos dado a nosotros mismos como materia prima, ya viene siendo hora de abortar, de reconocer que son unos incapaces y pedir disculpas por lo que le ha costado al cubano mantener a esa dictadura", afirmó.

Asiel cuestionó el sacrificio impuesto al pueblo cubano, al que solo se le exigió "resistir o morir", mientras era privado de sus derechos.

El joven, natural de Ciego de Ávila, acusó a la dictadura castrista de haber fulminado la capacidad productiva del país, así como el pensamiento crítico de la gente, y advirtió que nada de eso era culpa del embargo norteamericano.

"Es imprescindible la libertad, cuajar como nación y no cargar con los complejos del dictador de turno que juega a ser Dios frente al espejo. No somos inmortales, ya los constructores del socialismo tuvieron su chance (...). ¡Párenlo ya! Nadie va a morirse por eso, menos por ustedes. Como mismo descubrí mi porción de mundo, ya supe que la era no estaba pariendo un corazón, era una bota enorme de pie izquierdo", concluyó.

A comienzos de agosto, el cineasta criticó las declaraciones emitidas por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, quien culpó a los médicos de las constantes quejas de la población sobre el colapso del sistema de salud ante la pandemia de coronavirus.

"El presunto primer ministro de Cuba dijo que las quejas de los cubanos por la situación del COVID es por causa del mal trabajo de los médicos. Eso ha despertado un descontento en la comunidad médica de la provincia [Cienfuegos], donde los que más se han sacrificado han sido los profesionales de la salud", expresó Asiel.

El artista responsabilizó al gobierno por la grave crisis epidemiológica que atraviesa la Isla, y elogió a los trabajadores del sector sanitario que lleva más de un año enfrentando la emergencia.

"Es lamentable la postura oficialista hacia los médicos que trabajan 24 horas con un solo par de guantes, algunos sin ellos. Quienes tienen que encontrar los medios de protección con recursos propios, sin ni siquiera aspirinas para calmar el menor dolor. Ganando un salario mísero. Los médicos de Cuba están de luto de ver morir a su país y no poder hacer nada", aseguró.