Tribunal de La Habana cita al fotógrafo Anyelo Troya, condenado a un año de prisión domiciliaria por el 11J

El fotógrafo Anyelo Troya y su madre Raisa González Cantillo Foto © Facebook / Raisa González Cantillo

El fotógrafo Anyelo Troya, artífice de las imágenes grabadas en Cuba para el videoclip del tema Patria y Vida, fue citado este lunes por el Tribunal Provincial Popular de La Habana para instruirle sobre “las obligaciones y restricciones que se han dispuesto” en su caso.

“Buenos días; hoy recibí esta citación para mi hijo Anyelo Troya. ¿Hasta cuándo van a seguir molestando a mi hijo y su familia? Yo, su mamá, estoy con tratamiento para los nervios y cada vez que estoy tranquila es una molestia. ¿A quién me puedo dirigir que me dé seguridad en mi país?”, denunció Raisa González Cantillo, madre del fotógrafo.

Troya fue arrestado el día de las protestas del 11J cuando salió a la calle a tomar imágenes de los manifestantes y documentar los acontecimientos. Tras permanecer 10 días sin ver a su familia ni contactar con abogados, el joven fue condenado en un juicio sumario sin presencia de abogado defensor.

Condenado a 12 meses de privación de libertad por el supuesto delito de “desorden público”, el artista fue liberado a finales de julio y espera por el resultado de un proceso de apelación contra la sentencia, bajo régimen de prisión domiciliaria.

El joven tras la cámara que grabó a Maykel Osorbo, el Funky y Luis Manuel Otero Alcántara para el videoclip de Patria y Vida, dirigido por el cineasta Asiel Babastro, también apeló una multa por valor de 14 mil 500 pesos, impuestas por las autoridades.

Con apenas 24 años cumplidos, Troya “estuvo a la altura del desafío”, reconoció Babastro en una entrevista realizada por CiberCuba, junto al propio Anyelo. “Cuando se refieren al director de Patria y Vida… Hay mucha gente detrás de ese trabajo, y en ese sentido el clip no hubiera sido posible con imágenes de Cuba si no es por Anyelo. Tuvo el valor de hacerlo, y lo hizo bien.”, aplaudió Babastro a su compañero.

Los realizadores quieren aprovechar el tirón del tema y grabar un documental para “poder hacer llegar la canción a más personas”, reconoció Babastro. “Estamos negociando en qué vidriera vamos a ponerlo, dónde le vamos a dar visibilidad. Hay plataformas de streaming muy interesadas en distribuirlo”, aseguró el cineasta.

Asimismo, adelantó que “hay cosas que queremos rodar también en Cuba para el documental. No le estamos diciendo a la Seguridad del Estado que será Anyelo el que va a rodar… pero seguramente será él”, bromeó Babastro. “Agradezco la conciencia, el valor y la disposición de Anyelo y lo agradezco mucho aquí, públicamente. Yo creo que un audiovisual es arte colectivo… hay mucha gente detrás del resultado”.

A finales de julio, Babastro denunció la condena de un año de cárcel impuesta a Troya por documentar las protestas del 11 de julio, destacando que “la dictadura no perdona” la participación de Troya en el fenómeno viral, mediático y sociopolítico en el que se convirtió el clip de Patria y Vida

“Confieso que me ha costado un tiempo procesarlo, me siento extremadamente mal por todo esto. Conozco a Anyelo Troya hace mucho, fui de los primeros que lo impulsó en este mundo del audiovisual por lo que me siento responsable con su situación ahora”, compartió afectado Babastro.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también rechazó la condena. “El fotógrafo cubano Anyelo Troya sentenciado a un año de prisión tras un juicio sumario secreto sin la presencia de un abogado defensor”, denunció en Twitter Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

“¿Su crimen? Documentar matones y policías enviados por los dictadores de Cuba para golpear a manifestantes pacíficos. Anyelo es uno entre demasiados”, agregó la funcionaria en un mensaje replicado por la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Pasada una semana desde su detención y sin noticias de su hijo, González Cantillo evidenció su estado de ánimos en las redes sociales. “Desde el jueves 15 de abril solo respiro represión contra mi hijo Anyelo Troya. Yo como madre, súper nerviosa, publico esto: Si a mi hijo le llega a suceder algo -en algún momento- solo los culpables son ellos. Ya no puedo más. Dios, ¡hasta cuándo!”, protestó.

Apenas un mes después de haber sido enviado a su casa en régimen de prisión domiciliaria, -y para desesperación nuevamente de su madre- el fotógrafo vuelve a ser citado ante las autoridades para el próximo 17 de septiembre, “haciéndole saber que de no comparecer en la fecha señalada podrá ser revocado el beneficio, y disponer su internamiento en un establecimiento penitenciario”.