Asiel Babastro sobre nuevo videoclip en Miami: “Un documento de esta orilla donde nos duele Cuba tanto como allá”

El director de audiovisuales Asiel Babastro adelantó este lunes algunos detalles e imágenes del nuevo videoclip que prepara en Miami y que contará con las voces de Alexis Valdés, Pablo y Haydée Milanés, así como con la presencia de un nutrido elenco de artistas cubanos.

“Una canción maravillosa a la que he tenido la suerte de construirle su historia con la voz de Alexis Valdés, Pablo Milanés y Haydee Milanés. Yo no sé si cuando este video salga y la gente lo vea se va a sentir todo lo que nos pasó esa tarde a cada uno de los que estuvimos allí. Yo sé que no va a cambiar la situación precaria de mi país. Pero que sirva como un documento de esta orilla donde nos duele Cuba tanto como allá”, dijo Babastro en una publicación en Facebook sobre el video del que aún se conocen pocos pormenores.

El director del videoclip de la popular canción “Patria y Vida”, Grammy Latino 2021 a Mejor Canción y Mejor Canción Urbana, reflexionó sobre el hecho de que muchos de los renombrados artistas cubanos que participaron en la producción no puedan pisar la tierra de su país debido a su posición crítica con respecto al régimen.

“Muchos de estos artistas no pueden poner un pie en su país tranquilamente, han sido tildados de traidores y cuanto descalificativo se le ha ocurrido a la infame dictadura que impera en nuestra isla, no somos de un país distinto, no somos otro tipo de cubano. Si alguien no tiene derecho a nuestra Cuba es toda la estructura de poder ideológico que nos ha desunido por 63 años”, escribió el también director de cine y guionista.

Para terminar, Babastro compartió su deseo de que su trabajo contribuya a una Cuba libre.

“El castrismo es un modelo que pondera las marchas sobre la miseria, para hacerle ver al mundo que el pueblo los apoya, pero todos sabemos que la amenaza y el martirio nos obliga a asistir a cuánta marcha se les ocurra”, dijo en alusión a los recientes desfiles por el Primero de Mayo en el país.

“Queremos una marcha donde se pueda gritar lo que realmente el pueblo siente y quiere; Patria y Vida. Que Viva la Cuba de todos siempre libre”, concluyó.

Aunque no se han revelado muchos pormenores del nuevo videoclip dirigido por Babastro, gracias a publicaciones en las redes de algunos de sus implicados se conoce que fue rodado en la Ermita de la Caridad en Miami.

En el notable grupo de artistas que participó en la filmación destacan, entre otros, Albertico Pujol, Ramoncito Veloz, Beatriz Valdés, Carlos Cruz, Boncó Quiñongo, Héctor Medina, Néstor Jiménez Jr., Carmen Daysi, Dianelys Brito, Carlos Enrique Almirante, Omar Franco, Lieter Ledesma, América Valdés, Rafael “Felito” Lahera y Jorge Ferdecaz.

“Aquí estamos en la Ermita de la Caridad porque estamos grabando un videoclip”, dijo Alexis Valdés en un breve video compartido en sus redes hace unos días, donde se puede percibir el ambiente distendido de la filmación, pero en el que no reveló más detalles.

No es la primera vez que un proyecto de esta naturaleza tiene lugar. El pasado agosto, una veintena de celebridades de la isla se unió al cantante Juan Carlos Calderón para lanzar una versión del tema “A pesar de usted”, del cantautor brasileño Chico Buarque, que resultó de especial significación teniendo en cuenta que fue lanzado un mes después de las protestas gubernamentales del 11 de julio.