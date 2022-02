Asiel Babastro: “Todo el mundo sabe que está jodido en Cuba”

El realizador cubano Asiel Babastro, director del videoclip del tema "Patria y Vida", condenó la actitud del régimen castrista de negar al fotógrafo Anyelo Troya su derecho a salir del país.

Babastro mostró su solidaridad con su compatriota, quien fue sancionado a un año de prisión domiciliaria por salir a filmar las protestas del 11 de julio y ahora no le permiten viajar a México, donde obtuvo una beca de estudios.

"En Cuba la libertad se paga muy cara. Nadie puede permitirse un acto de verdad porque cuesta la vida. (...) Todo el mundo sabe que está jodido en Cuba. Es terrible vivir en un país donde nunca ha dado la cuenta, donde nadie es feliz y debe simular que está con la revolución, o lo poco que tiene puede verse en peligro", dijo Babastro en su muro de Facebook.

El joven artista radicado en Miami compartió una copia de la resolución del Tribunal Municipal de La Habana Vieja, en la que los jueces acuerdan levantar la prohibición migratoria que pesa sobre Anyelo.

"Ahí está el documento que prueba que un fotógrafo, Anyelo Troya, por hacer fotos y videos sobre algo que al régimen no le gusta, debe renunciar a superarse fuera de Cuba. No eres libre, nunca lo serás mientras sean unos sí, y otros no. Esta es la ejemplarizante muestra de poder y castigo. Es una dictadura y bien", recalcó.

Anyelo es el autor de las imágenes grabadas en Cuba para el videoclip de "Patria y Vida".

El viernes, el joven denunció en su cuenta de Instagram que a pesar del dictamen a su favor emitido por el tribunal el pasado 18 de febrero, las autoridades cubanas mantienen sobre él la prohibición de salir al extranjero.

"Cuando intento hacer un nuevo pasaporte me dicen que estoy REGULADO, lo mismo sin causa ni legalidad alguna. Necesito respuestas que no encuentro", demandó.

Al igual que Babastro, la activista por la democracia y curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo mostró su solidaridad con Anyelo, y defendió su derecho a crecer profesionalmente y a ser libre.

"Las arbitrariedades y abusos en Cuba no tienen fin... cada acción o decisión está enfocada en lastimar al pueblo. Lo que hacen con Anyelo Troya es horrible, excede todos los límites. (...) Si es su decisión ir fuera de Cuba para estudiar, ¿por qué el gobierno cubano se empeña en frenar su futuro? ¿Por qué continúa el acoso sobre él y su familia? Anyelo es otra de las víctimas del 11J, otro de los jóvenes que se quedan sin oxígeno en Cuba", subrayó en su Facebook.

La madre del joven fotógrafo, Raisa González Cantillo, también ha denunciado la injusticia que cometen las autoridades al retener a su hijo en el país, sin permitirle ir a México.

"Hasta cuándo tantas injusticia con mi hijo, Anyelo Troya tiene su beca en México, ganada por su sacrificio, y aún sigo sin respuesta, como siempre con las mentiras sin respuestas. Dios es la única fe que sigo teniendo", denunció.