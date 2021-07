Padre Eduardo Llorens habla sobre apoyo legal a detenidos del 11J y el costo político de la represión en Cuba

Eduardo Llorens, SJ (izquierda) Foto © InfoSJ

La Conferencia Cubana de Religiosos (CONCUR) anunció que brindaría un Servicio de Acompañamiento a los detenidos y a sus familiares a raíz de las protestas del 11J.

En medio de la confusión y la falta de cultura jurídica de la ciudadanía, varias congregaciones y fieles en general se han unido para dar consuelo al que sufre, honrando así su vocación y misión pastoral de asistir a los necesitados.

Para conocer más detalles de la labor que realizan, en el contexto de la represión desatada el 11 de julio que aún no cesa, CiberCuba conversó con Eduardo Llorens, sacerdote jesuita, quien se encuentra en La Habana.

¿Qué es CONCUR y cómo surge esta iniciativa de apoyo al pueblo de Cuba?

La CONCUR es la Conferencia Cubana de Religiosas/os y agrupa a todos los religiosos y religiosas que se encuentran trabajando en Cuba (dominicos, paules, jesuitas, Hijas de la Caridad, Salesianas, Salesianos, Hermanos Lasalle, Herm anos Maristas...) es decir todas las monjas y sacerdotes que no sean diocesanos

Esta iniciativa surge a partir de las primeras detenciones luego de las manifestaciones del 11J. Muchos religiosos y religiosas, así como sacerdotes diocesanos y laicos comenzamos a preguntar y a buscar en diferentes centros de detención a las personas detenidas, también los familiares contactaron con nosotros angustiados por estas detenciones.

Luego de varios días de esta labor, nos dimos cuenta de que muchos estábamos haciendo lo mismo y decidimos unir los esfuerzos. Es en ese momento cuando surge el comunicado anunciando el servicio de acompañamiento.

¿En qué consiste el servicio de acompañamiento a los detenidos y cuántas personas han hecho uso de él?

Este servicio consiste primero en escuchar a los familiares en su angustia y tratar de orientarlos en los pasos a seguir (si procede un Habeas Corpus, búsqueda de los detenidos en los centros de detención, orientarlos en la necesidad de saber e indagar por el número de expediente para nombrar abogado, etc.)

Por supuesto, también la escucha y acompañamiento psicológico y espiritual. Es muy importante orientar a estas personas pues nunca se han visto envueltas en procesos o investigaciones penales y, al no existir una cultura jurídica en Cuba, las personas no preguntan determinados datos en los centros de detención por ignorancia o miedo a que su familiar se complique todavía más.

Lo anterior es importante pues hemos tenido conocimiento de juicios sumarios en los que no les da tiempo contratar abogado al no enterarse el familiar. Algunos de estos juicios son de instancia municipal y no requieren la presencia de abogados, con lo cual los pueden llevar a juicio sin tenerlos nombrados y esto los lleva a un estado de indefensión aún mayor.

Datos exactos no tenemos en estos momentos pues todavía estamos organizando la base de datos, esto ha quedado en un segundo lugar porque tenemos otras necesidades más urgentes que atender. Antes de formalizar el servicio de acompañamiento el pasado lunes calculamos unas 30 personas. En los dos últimos días, unas 50 personas aproximadamente.

¿Si alguien necesitara de este servicio, qué debe hacer, adonde debe ir y qué datos debe aportar?

Si alguien necesita este servicio debe de contactar preferiblemente por WhatsApp o por teléfono, aunque también pueden presentarse de manera física, preferimos el contacto telefónico o por WhatsApp por la grave situación epidemiológica que vivimos en estos momentos.

Aquí aparecen los datos de contacto:

¿Qué dicen los cubanos y los religiosos de las protestas y de cómo han manejado el disenso las autoridades?

Me haces una pregunta muy general, trataré de contestarte por partes:

Los religiosos y religiosas (CONCUR) emitieron una declaración que aparece en las redes sociales y en sitios de internet, también ha sido publicada en varios sitios digitales, Los Obispos cubanos también han emitido una nota sobre los acontecimientos.

La mayoría de las personas en Cuba opinan que las protestas que comenzaron de manera pacífica tenían peticiones en las que todos estamos de acuerdo y queremos: "Libertad", "No tenemos miedo", "Queremos ser escuchados"... etc. Reclamos legítimos y necesarios que no han sido acogidos de igual manera por el gobierno, de ahí la represión desatada.

¿Cree usted que, tras llamar al enfrentamiento entre cubanos y dada la impopularidad demostrada en las protestas, Miguel Díaz Canel sea sustituido de su cargo? ¿Cree que habrá “depuración” en las filas del alto mando tras el 11J?

Díaz Canel en su discurso mencionó dos palabras que quedaran para la historia como el detonante y la autorización a reprimir las manifestaciones pacíficas: llamó al "combate" y al "enfrentamiento". Evidentemente, en lengua castellana sabemos lo que significan estas palabras, y si alguien tiene dudas que busque en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Con esta llamada a la violencia "quemó" (por decir de alguna manera) el poco capital de popularidad que le quedaba. Se podría especular de que, si el gobierno quiere "maquillar" nuevamente la situación podría buscar un reemplazo, claro, lo anterior son especulaciones pues no tenemos datos concretos ni sabemos qué plan tiene el gobierno para salir de esta situación que ellos mismos han creado. Es una posibilidad, aunque pudieran existir otras, pero repito todo lo anterior es puramente especulativo.

Una de las cuestiones que han demostrado las fuerzas represivas es el poco resguardo a los intereses de los niños. ¿Qué se conoce en Cuba sobre la represión en contra del normal desarrollo de la infancia en la isla a raíz del 11J?

Se habla de menores que han sido detenidos como consecuencia de estas manifestaciones. Se habla de incluso violencia contra ellos, lo cual no es de extrañar pues al ejercerse la violencia el domingo 11J no le preguntaban a las personas la edad antes de detenerlos o golpearlos. Es responsabilidad de los organismos internacionales que velan por el desarrollo de la niñez investigar estos casos si son ciertos y tomar las medidas pertinentes.

¿Cómo ve el futuro inmediato de Cuba?

El futuro inmediato en Cuba lo veo bastante complicado por lo siguiente:

1. Las personas han perdido el miedo y han salido a reclamar lo que están convencidos que merecen y necesitan, y lo volverán a hacer de alguna manera en cualquier oportunidad que se les presente.

2. El estado no va a claudicar y seguirá ejerciendo violencia contra cualquier manifestación de esta naturaleza en reclamo de derechos ciudadanos, está demostrado por el 11J y días posteriores que utilizaran la fuerza con tal de mantenerse en el poder, por lo que no tienen ni el más mínimo deseo de sentarse a escuchar y hacer caso a los reclamos ciudadanos, no les interesa sencillamente.

3. La comunidad internacional y los organismos internacionales no les interesa la situación actual en Cuba, por tanto, no podemos esperar que actúen a favor del pueblo cubano y sus reclamos.

4. El gobierno mira como "tabla de salvación" que el Presidente de EE.UU. Joe Biden afloje el embargo comercial y permita el aumento de las entradas de las remesas de cubanos en EE.UU. sin ninguna limitación y restricción, pero esto tampoco va a solucionar el problema de Cuba. No podemos continuar por más tiempo siendo un "estado parásito" que vive de las remesas de cubanos en el extranjero y que no es capaz de producir el mínimo de alimentos necesarios para la población cubana. Tampoco se podrá utilizar indefinidamente el dinero que entre en Cuba para mantener el aparato militar y represivo en la isla, eso es incontable y mucho menos en la situación sanitaria actual.

5. Con el gran número de personas detenidas por estos hechos surge un gran número de madres, esposas, abuelas, hermanas muy descontentas con sus familiares presos, y esto, a la larga, puede aumentar el desgaste del gobierno a mediano y largo plazo. Cientos de mujeres reclamando la libertad de sus seres queridos en Cuba tiene un alto costo político para el régimen actual de Cuba.