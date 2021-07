Gobierno de Cuba pide a Biden que elimine el límite remesas y le permita tramitarlas a través de Fincimex

Bruno Rodríguez Parrila Foto © Portal Cuba.CU

El gobierno de Cuba pidió al presidente de Estados Unidos Joe Biden que elimine el límite de remesas y que estas puedan ser tramitadas a través de la Financiera Cimex, S.A (Fincimex).

“Si el gobierno de EE.UU. desea ayudar al pueblo cubano podría eliminar el límite de las remesas a 1,000 USD por trimestre, la suspensión de las no familiares, la prohibición de envíos desde terceros países a través de Western Union y la imposibilidad de tramitarlas mediante Fincimex y AIS”, dijo el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en Twitter.

La solicitud de la parte cubana busca eliminar las sanciones que pesan desde la administración Trump sobre Fincimex, considerado el brazo financiero de GAESA, el consorcio militar que controla los principales rubros económicos de Cuba.

Desde el 29 de septiembre, Fincimex está incluida en la "lista negra" del Departamento de Estado de EE.UU. de las empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones.

No obstante, el pedido del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba aprovecha la orden del presidente Biden de crear un grupo de trabajo para evaluar el envío de remesas a las familias cubanas, tras las protestas del 11J, para que se evalúen también las sanciones contra la financiera cubana, encargada de gestionar y tramitar las remesas enviadas desde el extranjero hacia Cuba, además de haber sido la representante exclusiva de Western Union en el país.

Sin embargo, la orden de Biden responde a los reclamos de líderes políticos y de la comunidad cubana en Estados Unidos para que su administración tome acciones respecto a Cuba, tras el agravamiento de la crisis interna en el país en las últimas jornadas, sin olvidar que durante su campaña electoral prometió restablecer los servicios de remesas por Western Union a Cuba, sin límite de cantidad y frecuencia en los envíos.

Según funcionarios gubernamentales, Biden orientó formar un grupo de trabajo para evaluar opciones en el envío de remesas a la isla, luego de la cancelación de los servicios de Western Union a fines de 2020, aunque “buscarán la forma más efectiva de que esas remesas vayan directamente al pueblo”.

Desde el 27 de noviembre de 2020, y después de 21 años de servicios ininterrumpidos en Cuba, la compañía Western Union concluyó sus operaciones de entrega de remesas a los destinatarios en la isla, poniendo fin a un negocio de 2.8 millones de transferencias únicas y unos $1,500 millones anuales desde Estados Unidos.

Los usuarios de las redes comentaron en el mensaje del Canciller cubano que “si Cuba aprobara el libre comercio, reconociera al sector privado con posibilidad de exportar e importar directamente, eliminara la economía centralizada y planificada, además de reconocer que el mercado tiene vida propia, no estarías llorando una remesa para seguir de mantenido”.

“Los problemas de Cuba no tienen nada de ver con remesas. Ustedes (gobierno cubano) son unos ladrones, asesinos y seres inhumanos. El mundo está mirándote en estos momentos. Esta es la revolución pacífica de Cuba”. “Es lo único que a ustedes les preocupa: remesas, entrada de cash por Fincimex al emporio familiar GAESA. Se les cayó la careta a todos, ya no queremos mejorías económicas, queremos ser libres”. “Si el gobierno de Cuba quisiera ayudar a sus ciudadanos pasaría el negocio de las remesas de GAESA a los bancos civiles y no a la mafia militar y familiar que saquea nuestro pueblo”, apuntaron otros.