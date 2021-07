Daymé Arocena y Pavel Urquiza responden a ataque de Abel Prieto por canción "Todo por ti"

Daymé Arocena y Pavel Urquiza Foto © Instagram / Dayme Arocena y Facebook / Pavel Urquiza

Los artistas cubanos Daymé Arocena y Pavel Urquiza respondieron a las críticas del exministro de Cultura Abel Prieto, de las cuales se hicieron eco medios oficialistas como Cubadebate, a su tema juntos Todo por ti.

Prieto calificó la canción como "propaganda política" e "insignificante como obra de arte" y criticó que "empezar de nuevo" significara "echar por tierra la obra de la Revolución Cubana, borrarla, suprimirla, y regresar a 1958".

"Esa sensación irracional de que los revolucionarios estamos en minoría es lo que pretenden sembrar malignamente entre nosotros para desmoralizarnos. Tratemos de razonar con todo aquel que no sea "'incorregiblemente reaccionario, incorregiblemente contrarrevolucionario'", escribió el funcionario.

Poco después de que circularan las palabras de Abel Prieto, Pavel Urquiza le dedicó una carta abierta en redes sociales en la que lo llamó "privilegiados del poder" que "apoya el excluyente y antiguo eslogan: 'Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada'".

"Conozco bien el estilo de vida de los dirigentes en Cuba, siempre de espaldas al pueblo y sus verdaderas necesidades. Usted, como muchos otros privilegiados del poder, se atienden en el CIMEQ, la clínica de 43, donde no va el pueblo, usted no se alimenta de las migajas de la Libreta de Abastecimiento y no espera una guagua durante horas para llegar al trabajo a ganar un sueldo miserable muy diferente al suyo", escribió Pavel.

"No pretenda hablar en nombre de lo que está pasando ese pueblo sin vivir la cruda realidad de quienes se manifestaron (...) Por favor, Abel, no insulte la inteligencia del público cubano, agudo, sensible y capaz de leer y sentir lo que ustedes intentan censurar", espetó.

Daymé prefirió no mencionar a Abel Prieto y simplemente compartir el saldo positivo de su participación en la canción por la que el oficialismo cubano la quiere desacreditar.

La talentosa cantante confesó que tras lanzar la canción y ver las reacciones por parte de los defensores del régimen, sintió miedo de "que mis padres no comprenderían mi necesidad de cantar una canción como 'Todo Por Ti'. Pensé que el temor generacional inoculado, quebraría lo que para mí es uno de mis más valiosos tesoros: mi familia".

Sin embargo, Daymé recibió el apoyo incondicional de su padre en un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que además le decía que estaba orgulloso de su valentía.

"Les comparto la respuesta de mi padre, que me ha regalado las más sinceras lágrimas de esta mañana, tras el ataque histérico de algunos medios oficialistas cubanos. ¡Gracias padres míos! ....¡Ahora mi público sabe un poco mejor de donde vienen mis valores!", expresó.

La intérprete de Cubafonía destacó también que "yo NO soy una mujer valiente. Yo solo he decidido VIVIR SIN MIEDO!!!! ....lo cual no debería ser un acto de valentía".