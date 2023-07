Daymé Arocena anuncia nuevo disco, producido por Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13

La cantante cubana Daymé Arocena compartió su emoción tras escuchar "recién masterizado" su nuevo álbum, producido por Eduardo Cabra, cofundador y exintegrante de Calle 13.

A través de una publicación en Instagram, Arocena no solo expresó sus sentimientos por el próximo disco que "ya casi viene", sino que envió un mensaje público de agradecimiento a Cabra, quien "ha estado presente en todos los sucesos importantes de los últimos dos años mi vida".

En el post incluyó algunas fotos de ambos, además de un mensaje privado que le escribió a él.

"Quiero que sepas que has cambiado mi vida. Has sacado una Daymé que no conocía. Me has abierto un mundo de posibilidades. Me has devuelto las ganas de soñar", se lee en las palabras que le dedicó a Cabra.

"Hicimos un disco desde el amor que le tenemos a la música. Eso es triunfo. Te quiero mucho", le respondió él, según se ve en la captura compartida por ella en sus stories.

"Nunca pensé llamar hermano a alguien que admiré TANTO durante TANTOS años!!!!", comentó Daymé en su publicación en Instagram, donde aseguró que pese a no saber cómo recibirán su nuevo trabajo discográfico, para ella "en mi corazón es lo más bello que he hecho en toda mi carrera".

En junio del año pasado, cuando Daymé contó en entrevista concedida para Magazine AM:PM cómo había llegado a "Visitante", dijo de él: "Nunca vi a una persona trabajar tan bien, nunca había trabajado con alguien que tiene ese nivel de producción musical, que tiene ese nivel de conocimiento, no solo de música, sino de tecnología, de hacer que suene lo que parece que no suena"

"En la primera conversación que al fin tuvimos, hablamos dos horas, pero así… a chorros y nos entendimos perfectamente. Y me dije: 'este es el productor del disco, yo lo sé, es de las personas con la que podemos hangear'", añadió en esa ocasión.

De momento Daymé Arocena no ha adelantado la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, pero su entusiasmo y la manera en que lo ha descrito han dejado a sus fans deseosos de escuchar íntegramente el álbum que ha conseguido dejarla "muda de emoción".

"Qué alegría me da leerte así de emocionada y satisfecha. Te siento y me contagia la ilusión de poder escucharlo pronto! Ashé!"; "Loca porque salga ya, ansiosa espero, bendiciones mi niña bonita"; "Las dos alas alzando el vuelo de la música. Ashé y más éxitos a esa unión!"; "Qué bonito! Quiero escucharlo ya!"; "Lloro yo también leyéndoles, qué amor en la música, gracias por todo y tanto!!"; "No puedo esperar a escucharlo, por las fotos se nota la química entre ustedes"; "Espero con ansias poder escuchar tal genialidad y belleza", reaccionaron en los comentarios al post.