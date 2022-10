Daymé Arocena denuncia que reparten propaganda pro régimen durante concierto suyo en Suecia

La cantante cubana Daymé Arocena denunció este sábado que distribuyeron propaganda prorrégimen durante un concierto suyo en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.

“Acabo de terminar mi concierto y me encuentro con que estaban repartiendo estas promociones de aviones yanquis soltando misiles encima de los niños y las niñas cubanas en representación del bloqueo”, comentó Arocena a través de un reel de Instagram.

La artista, que se sorprendió de los métodos usados por el régimen cubano para contrarrestar lo que pueda expresar en sus conciertos, considera que esto es una prueba de que el final de la dictadura está cerca.

“Solo les quiero decir una cosa Si ustedes están en el punto de que tiene que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo para distorsionar cualquier cosa que pueda pasar en mis conciertos y mis canciones. Sencillamente ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo que se mueren, y significa que quienes no estamos con ustedes estamos ganando la pelea”, afirmó Arocena, quien quiso mandar un “mensaje a la dictadura cubana”

La jazzista cubana afirmó que el hecho de que se infiltren en su concierto no la afecta, estpor el contrario demuestra que la dictadura está llegando a su fin, “que están gastando sus recursos en discutir contra qué, contra canciones, contra artistas”.

“Sinceramente esto es un beneplácito para mi corazón, de lo cerquita que estamos de ver el final de la dictadura que tiene a mi pueblo pasando hambre, necesidad y calamidad. No es el bloqueo, no es el embargo, y eso los cubanos lo sabemos bien”, agregó.

La cantante se dirigió también a quienes no siendo cubanos “son capaces de prestarse para estas cosas y para expandir la voz de fallida y errada de la dictadura cubana”.

“En Cuba todos los problemas que existen están principalmente protagonizados por la mala gestión y por las limitaciones y violaciones de derechos humanos. No busquen más culpables, y si no conoce y no entiende vaya a hacer la tarea para su casa que bastante información por ahí hay”, espetó.

Por último, Arocena quiso hablar para los “cubanos maravillosos” que la siguen y quieren un cambio para la isla.

“Esto es una victoria, esto solo nos está demostrando que los estamos viendo caer. Ellos andan sin sueño y nosotros se los estamos rumbeando”, concluyó.

Daymé Arocena, una de las voces más destacadas del jazz contemporáneo, a quien el periódico británico The Guardian llamó “un fenómeno musical”, es una de las figuras de la cultura cubana contemporánea más críticas con el régimen y comprometida con la causa del cambio.

El pasado año, Daymé recibió ataques del aparato de propaganda del Estado cubano por el estreno de su tema, junto a Pavel Urquiza, “Todo por ti”, inspirado en los cubanos que reclaman derechos, libertades y un cambio en la isla.

El exministro de Cultura Abel Prieto calificó el tema como “propaganda política” e “insignificante como obra de arte” y criticó que “empezar de nuevo” significara “echar por tierra la obra de la Revolución Cubana, borrarla, suprimirla, y regresar a 1958”.

En su respuesta a las críticas, Daymé prefirió no mencionar a Prieto y simplemente compartir el saldo positivo de su participación en la canción por la que el oficialismo cubano la quiere desacreditar.

La talentosa cantante confesó que tras lanzar la canción y ver las reacciones por parte de los defensores del régimen, sintió miedo de “que mis padres no comprenderían mi necesidad de cantar una canción como 'Todo Por Ti'. Pensé que el temor generacional inoculado, quebraría lo que para mí es uno de mis más valiosos tesoros: mi familia”.

Sin embargo, Daymé recibió el apoyo incondicional de su padre en un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que además le decía que estaba orgulloso de su valentía.