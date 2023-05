Daymé Arocena a las madres cubanas: "Sigan guerreando y no se callen"

Daymé Arocena Foto © Instagram / Daymé Arocena

La cantante de jazz afrocubana Daymé Arocena lanzó un nuevo tema titulado "Para mover los pies", una mezcla de plena puertorriqueña y cubanía, que habla del exilio, la libertad y contra la represión en Cuba.

Actualmente la joven cantante reside en Puerto Rico donde dice haber encontrado el remanso de paz que perdió en su país natal.

Arocena es reconocida en la industria musical por su talento y obstinación en el camino hacia el éxito. Su álbum debut "Nueva Era" fue destacado por la National Public Radio de Estados Unidos (NPR) como uno de los mejores 50 álbumes del año en 2015.

En una entrevista con Radio Televisión Martí, habló sobre su camino en la música y cómo influyó en ella su religión y la cubanía.

"Desde que me enamoré de los tambores batá, como desde los 17 años, que comencé a escribir música inspirada en la música folclórica cubana, comencé a percibir cuan conectados estamos a la religión santoral. Usamos términos populares que vienen de ahí y no lo sabemos. La música es el puente que me llevó hasta la práctica religiosa como una orgullosa hija de Yemayá", dijo.

La artista también compartió su experiencia al salir de Cuba y residir en Canadá, tras la tensión vivida en la isla por el periodismo independiente y las amenazas a sus amigos cercanos.

"El círculo de amistades de mi esposo, que era fotorreportero de varios medios independientes, comenzaron a reportar agresiones, amenazas y detenciones. Dejamos todo atrás y nos quedamos en Canadá. Pasó tiempo para solicitar un refugio político. Tiempos muy difíciles, donde aprendimos a sobrevivir", lamentó.

La situación en Cuba ha sido una preocupación constante para Arocena, quien ha denunciado a través de sus redes sociales la represión en el país y ha participado en las protestas contra el régimen. En colaboración con Pavel Urquiza, la cantante interpretó "Todo por ti", una canción dedicada a los cubanos que se manifestaron el 11J.

"Cuando Pavel me envió la canción, nosotros llevábamos días protestando por la represión del 11J, pidiendo al gobierno de Canadá que apoyara a los manifestantes cubanos. Estaba ronca, no tenía voz, pero no podía decir que no. Hice reposo y tuve que aguantar las lágrimas porque era como dijiste: la canción es desgarradora, donde se sumaron muchos sentimientos. Uno no sabía que iba a pasar en Cuba con los detenidos, si esa añorada libertad iba llegar", recordó.

Por último dedicó un mensaje a las madres cubanas, que el próximo domingo estarán celebrando su día, con el dolor de tener a cientos de hijos presos en cárceles por motivos políticos.

"Sigan guerreando y no se callen, suelten ese dolor, porque eso libera, y ustedes son el horcón de la casa, son el Alma Mater por encima de cualquier universidad del mundo. Ustedes son la educación de las generaciones futuras cubanas, así que yo confío y deposito mis esperanzas en ustedes", concluyó.

La música de Arocena es una mezcla de sonidos y ritmos, en la que se destacan la influencia de la religión santoral cubana y el folclor del país. La artista ha expresado que muchas de sus canciones surgen de sus sueños, en los que ve situaciones que luego se materializan en su vida.

Arocena es una de las figuras más destacadas de la música cubana contemporánea, y su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente. Con su nuevo tema, la artista continúa posicionándose como una de las voces más importantes en la defensa de la libertad y los derechos humanos en Cuba.

Tras las protestas de Caimanera, Guantánamo, no dudó en levantar su voz y posicionarse en contra de la represión y el derecho a la manifestación pacífica en Cuba.

"A pesar de la represión que sufrieron los caimaneros ayer, yo no puedo dejar de sentir esperanza. En ella deposito mi canto y mis canciones", escribió en Instagram.