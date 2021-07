Internacional democristiana exige liberación detenidos en Cuba por 11J y contundencia a Europa

Detención de un joven cubano durante la protesta del 11J en La Habana Foto © AFP

La Internacional Demócrata de Centro (IDC) exigió la liberación inmediata de todos los cubanos detenidos desde el pasado 11 de julio, pidió a Europa y a su Servicio de Acción Exterior que -ante la ola represiva desatada por las autoridades cubanas contra ciudadanos que se manifestaron pacíficamente- exija a La Habana el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) bilateral.

Las exigencias de IDC están contenidas en una resolución aprobada por unanimidad y por iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de la isla, subrayó su presidente Andrés Hernández Amor, que recibió el respaldo de los otros 93 partidos miembros de la organización política internacional, de la que es vicepresidente.

Si Cuba sigue incumpliendo el ADPC con Europa, los democristianos demandarán a Bruselas que suspendan el acuerdo con La Habana, que data de 2017 y establece el respeto a libertades y los derechos humanos, subraya la declaración de la IDC.

Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y Vice-Presidente de la IDC, resaltó: "La firmeza del texto, el voto unánime y la voluntad expresa de estar dispuestos a presionar por el fin del acuerdo (con Europa) si el gobierno castrista continúa incumpliendo sus compromisos en materia de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano, demuestran que la comunidad democrática internacional está cada día más decidida a terminar, de una vez, con la impunidad que el régimen ha disfrutado por demasiado tiempo y que resulta inaceptable para los demócratas en todo el mundo y para el propio pueblo de Cuba."

Andrés Hernández Amor, presidente del PDC de Cuba y vicepresidente de la IDC. / Foto: Cortesía AHA

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Cuba, fundado en 1991, es miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), además de formar parte de la Mesa de Unidad para la Acción Democrática (MUAD) y del Consejo para una Transición Democrática en Cuba (CTDC).

La Internacional Demócrata de Centro (antigua Internacional Demócrata Cristiana), fundada en 1961, actualmente cuenta con 94 partidos políticos en 73 países de Europa, América Latina, África y la región Asia-Pacífico.

A continuación, reproducimos el texto íntegro del acuerdo unánime de la Internacional Demócrata de Centro, tomado por videoconferencia ante las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus:

Resolución sobre la violenta represión en Cuba de las protestas pacíficas del 11 y 12 de Julio de 2021



Considerando

Que los días 11 y 12 de julio miles de ciudadanos cubanos se lanzaron a las calles en todo el país para reclamar pacíficamente sus derechos -violados sistemáticamente desde hace décadas por el régimen de los hermanos Castro- y para exigirle al gobierno de Miguel Díaz-Canel que ponga en marcha de inmediato las profundas reformas socio-económicas y políticas que el país necesita con urgencia.



Que Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, amenazó públicamente, unas horas antes de que comenzara un brutal operativo policial, con movilizar las fuerzas paramilitares que su régimen utiliza con frecuencia para que disfrazados de civiles confronten a los opositores pacíficos y evitar así el uso de militares uniformados en actividades represivas.



Que el dictador Díaz-Canel ordenó el día 11 de Julio la represión violenta de las manifestaciones mediante el uso brutal de sus fuerzas militares y policiales uniformadas, así como de bandas paramilitares vestidas de civil y armadas de palos y garrotes.



Que un número indeterminado pero considerable de hombres, mujeres y niños de todos los sectores sociales de la población cubana que participaban en las manifestaciones sufrieron golpizas y humillaciones, se les impusieron multas excesivas y fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades y las bandas de paramilitares.

Que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han estimado que al menos un ciudadano resultó muerto, muchos otros heridos de bala o por golpeaduras y que no menos de 590 ciudadanos, probablemente un número mayor, fueron arbitrariamente encarcelados o condenados a retenciones forzadas en domicilios particulares y que muchos otros recibieron amenazas, hostigamiento, citaciones policiales, agresiones y multas por su participación en las protestas.



Que las autoridades cubanas se han negado a divulgar el número exacto de detenidos o a informar a los familiares del paradero de muchos “desaparecidos” ciudadanos estos que participaron en las protestas pero que simplemente nunca regresaron a sus hogares y no se sabe de ellos.



Que varios días después de que las manifestaciones fueran sofocadas por el uso desmedido de la fuerza, los arrestos en sus propios hogares de ciudadanos que habían participado en las protestas y algunos que no habían participado del todo han continuado y que el servicio de internet, telefonía celular y mensajería en toda la isla permanece severamente restringido para la sociedad civil y solo disponible para las dependencias del gobierno.



Que las numerosas imágenes grabadas por ciudadanos cubanos en sus teléfonos móviles y por los medios de prensa independientes de Cuba y también por los medios extranjeros durante las manifestaciones así como los testimonios recogidos de muchos participantes y testigos presenciales de las mismas documentan amplia y contundentemente -sin dejar

espacio a ninguna duda- de la brutal represión llevada a cabo por las fuerzas militares y policíacas del régimen así como por las bandas de paramilitares vestidos de civil controladas por el Ministerio del Interior cubano.





Por tanto



La Internacional Demócrata de Centro (IDC) exige la liberación inmediata de todos los cubanos detenidos durante y después de las manifestaciones pacíficas del 11 y 12 de julio.



La IDC le solicita al Parlamento Europeo, a los gobiernos de los 27 países que integran la Unión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión Europea que, ante la evidente represión violenta de miles de manifestantes que en ejercicio de sus derechos constitucionales como ciudadanos cubanos participaron en las protestas masivas de los pasados 11 y 12 de julio, exijan el cumplimiento inmediato de las obligaciones previstas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito por la Unión Europea y Cuba en 2017 relacionadas con el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. En caso de que persista su incumplimiento, demandamos que se tomen los pasos necesarios

para denunciar el acuerdo.