Carolina Barrero: Lo único que nos puede salvar ante la injusticia es no callarla

Carolina Barrero Foto © Facebook Carolina Barrero

La cubana historiadora del arte, Carolina Barrero, pidió amnistía general para los detenidos en las protestas del 11J en Cuba y dijo que el único modo de vencer la injusticia es denunciando cada caso.

Barrero publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que celebró que los jóvenes Anyelo Troya, Alexander Diego Gil y Carlos González Acosta hayan sido liberados recientemente, tras ser denunciadas por diversas vías, incluyendo la vía legal, sus detenciones y los malos procedimientos judiciales aplicados contra ellos.

"La Seguridad del Estado y los abogados que responde a sus intereses, insisten siempre a los familiares que deben guardar silencio y esperar. Que no den testimonio, que no publiquen. Lo próximo que saben las madres es que sus hijos han sido condenados en juicios sumarios colectivos sin acceso a la defensa", comentó Barrero.

La joven se refirió a la importancia de denunciar cada caso de detención arbitraria, para desenmascarar las estrategias represivas del Estado y contribuir a liberar a las personas inocentes.

"Hoy sabemos que lo único que nos puede salvar ante la injusticia es no callarla, no ser cómplices con el silencio. Todavía son muchos los detenidos y sentenciados que permanecen sin defensa, no podemos descansar hasta que cada uno sea liberado", dijo Barrero en su mensaje.

La historiadora del arte insistió en que "manifestarse no es un delito, es el modo en se ejerce la vida pública, la forma en que la ciudadanía alza su voz".

Organizaciones no gubernamentales como Cubalex consideran que durante las protestas iniciadas el 11 de julio el Estado cubano detuvo a más de 500 personas. Muchos de estos detenidos son juzgados en juicios sumarios, como fue el caso del fotógrafo Anyelo Troya.

Las autoridades cubanas condenaron a un año de cárcel al artista, junto a otros 10 jóvenes del país, en un juicio sumario sin derecho a un abogado de defensa. Este sábado se conoció que Troya fue puesto en libertad, pero no hay declaraciones de la familia al respecto, por el momento.

El gobierno puso en libertad también al pastor Yéremi Blanco Ramírez, de la Iglesia Bíblica de la Gracia y el religioso Yarian Sierra (ambos residentes en Matanzas). Sin embargo, deberán ir a juicio bajo acusación de desórdenes públicos por participar en las protestas del 11J. Estaban detenidos en la prisión matancera "Combinado del Sur".

El gobierno liberó además a la joven bióloga cubana Ceimara Carcasses Lobaina. Lo hicieron tras mantenerla 13 días detenida en una estación policial de La Habana, por su participación en las protestas del 11 de julio. También fue acusada de desórdenes públicos.

Este sábado Barrero emplazó a los agentes de la Seguridad del Estado que la mantienen bajo bajo prisión domiciliaria. Les señaló que deberían sentir vergüenza por reprimir a un pueblo que lucha por sus derechos.

"¿De qué socialismos ustedes hablan. Cuáles son las ideas que ustedes defienden, haciendo juicios sumarios colectivos donde no puede estar un abogado, con patrullas delante de casas de mujeres, acosándolas. ¿Qué clase de Revolución es esa?", se cuestionó la historiadora del arte.